سياسة
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عملية "الفارس الشهم 2".. الإمارات سيّرت 260 رحلة لإغاثة متضرري زلزال تركيا
اختتمت الإمارات عملية "الفارس الشهم 2" التي أطلقتها قبل 5 أشهر لإغاثة المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا. وسيّرت خلال العملية 260 رحلة جوية أوصلت آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية.
عملية "الفارس الشهم 2".. الإمارات سيّرت 260 رحلة لإغاثة متضرري زلزال تركيا
 الإمارات سيرت 260 رحلة جوية لإغاثة متضرري زلزال تركيا / صورة: AA
13 يوليو 2023

أعلنت الإمارات الخميس، أنها سيرت 260 رحلة جوية، وأنقذت عشرات الأشخاص وقدمت مساعدات إنسانية تجاوزت 15 ألف طن لمواجهة تداعيات الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في فبراير/شباط الماضي.

جاء ذلك في بيان لقيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع الإماراتية، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" عقب "عملية "الفارس الشهم 2" التي نفذتها بناء على توجيهات الرئيس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعم الأشقاء والأصدقاء المتضررين من الزلزال المدمّر في سوريا وتركيا".

وأوضح البيان أن العملية الإغاثية "شاركت فيها وزارتا الداخلية والخارجية ودائرة الصحة بأبو ظبي وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي ومؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية".

وأضاف أن العملية "استمرت أكثر من 5 أشهر منذ انطلاقها في 6 فبراير 2023، وأسفرت عن إنقاذ عشرات الأشخاص من تحت الركام، وعلاج 13 ألفاً و463 حالة".

كما قدمت العملية، حسب البيان، "مساعدات إنسانية بلغت 15 ألفاً و164 طنّاً عن طريق جسر جوي تَضمَّن 260 رحلة حملت على متنها 6,912 طنّاً من المساعدات العاجلة، بما في ذلك الخيام والأغذية الأساسية والأدوية".

كما "نُقلَت 8,252 طناً من المساعدات الإنسانية باستخدام 4 سفن شحن، لنقل موادّ الإغاثة وإعادة الإعمار إلى المناطق المتضررة"، وفق المصدر ذاته.

وفي 6 فبراير الماضي ضرب زلزال مزدوج جنوبيّ تركيا وشماليّ سوريا، بلغت قوة الأول 7.7 درجة والثاني 7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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