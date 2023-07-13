بدأ آلاف الأطباء في بريطانيا الخميس إضراباً لمدة خمسة أيام، في تعبئة غير مسبوقة من حيث مدّتها، مطالبين بزيادة في الأجور في أوج أزمة غلاء معيشية.

وبدأ "الأطباء المبتدئون" إضراباً جديداً من الساعة السابعة (06:00 ت.غ) الخميس، حتى الساعة نفسها من الثلاثاء.

وهذه هي أطول تعبئة متواصلة في تاريخ جهاز "خدمات الصحة الوطنية" NHS البريطاني الذي احتفى قبل فترة قصيرة بمرور 75 عاماً على تأسيسه، حسب نقابة "الجمعية الطبية البريطانية" BMA.

ويمثّل "الأطباء المبتدئون" في المملكة المتحدة نحو نصف أطباء المستشفيات، بدءاً من الأطباء الشباب الذين تخرجوا للتوّ من الجامعة، إلى الممارسين الذين لهم أكثر من ثماني سنوات من الخبرة.

وضاعفوا إضراباتهم في الأشهر الأخيرة مما أدى إلى تأجيل عدد كبير من المواعيد غير العاجلة.

وقال المسؤولان في "الجمعية الطبية البريطانية" روبرت لورنسن وفيفيك تريفيدي إن الخميس "يمثّل بداية أطول إضراب للأطباء في تاريخ خدمات الصحة الوطنية".

وأضافا: "يمكننا إلغاء هذا الإضراب إذا حذَت الحكومة البريطانية حذو" الحكومة الاسكتلندية التي قدمت عرضاً جديداً أدّى إلى تعليق الحركة.

وأكّدا أن "التصلب الكامل" للحكومة "أمر "محيّر" و"مدمّر في نهاية المطاف لأي شخص يريد أن تتقلص لوائح الانتظار ويزيد عدد العاملين في الخدمة".

"خيبة أمل"

عندما أُعلنَ عن الإضراب في نهاية يونيو/حزيران، اعتبر متحدث باسم وزارة الصحة هذا الإضراب الجديد "مخيباً جداً للآمال"، وقال إن "هذه الأيام الخمسة من الإضراب ستسبّب اضطراباً كبيراً للمرضى وتشكّل ضغطاً على الفئات الأخرى من طواقم" خدمات الصحة الوطنية.

وتعتبر الحكومة أنه يجب تعليق الإضرابات خلال المفاوضات، وقالت إنها "مستعدة لمواصلة المناقشات إذا أُلغيَ الإضراب" وإذا تراجع المضربون عن "مطالبهم غير المعقولة للأجور".

وتؤكّد النقابة من جهتها أن "الأطباء المبتدئين" خسروا 26% من رواتبهم بالقيمة الحقيقية منذ 2008 عندما فُرضت إجراءات تقشفية على الخدمات الصحية. ويطالب الاتحاد بزيادة في الأجور نسبتها 35%، لكن الحكومة تعارض ذلك.

وتفيد أرقام النقابة بأن نحو 7.42 مليون شخص كانوا ينتظرون العلاج في أبريل/نيسان في إنجلترا، أكثر من ثلاثة ملايين منهم منذ أكثر من 18 شهراً.

وبينما يؤثّر التضخم في القوة الشرائية في المملكة المتحدة، نفّذ ممرضون وأطباء وطواقم إسعاف إضرابات.

وبعد "الأطباء المبتدئين"، قدّم "الاستشاريون"، وهم أطباء أكثر كفاءة، إخطاراً بإضراب في 20 و21 يوليو/تموز.

وتشهد "خدمات الصحة الوطنية" التي يتمسك بها البريطانيون أزمة عميقة بعدما أضعفتها سياسات تقشف لسنوات.

وأدّت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع مع تشكُّل لوائح انتظار ضخمة في كثير من التخصصات.