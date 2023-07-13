سياسة
3 دقيقة قراءة
"أطول إضراب".. الأطباء المبتدئون في بريطانيا يدخلون احتجاجاً جديداً
تستمرّ سلسلة الاحتجاجات في بريطانيا المطالبة بزيادة الرواتب لمواجهة أزمة غلاء المعيشة. وكان أحدثها الإضراب الذي أعلن عنه الأطباء المبتدئون اليوم ويستمرّ لمدة 5 أيام.
"أطول إضراب".. الأطباء المبتدئون في بريطانيا يدخلون احتجاجاً جديداً
الأطباء المبتدئون في بريطانيا يدخلون إضراباً جديداً لمدة غير مسبوقة / صورة: AFP
13 يوليو 2023

بدأ آلاف الأطباء في بريطانيا الخميس إضراباً لمدة خمسة أيام، في تعبئة غير مسبوقة من حيث مدّتها، مطالبين بزيادة في الأجور في أوج أزمة غلاء معيشية.

وبدأ "الأطباء المبتدئون" إضراباً جديداً من الساعة السابعة (06:00 ت.غ) الخميس، حتى الساعة نفسها من الثلاثاء.

وهذه هي أطول تعبئة متواصلة في تاريخ جهاز "خدمات الصحة الوطنية" NHS البريطاني الذي احتفى قبل فترة قصيرة بمرور 75 عاماً على تأسيسه، حسب نقابة "الجمعية الطبية البريطانية" BMA.

ويمثّل "الأطباء المبتدئون" في المملكة المتحدة نحو نصف أطباء المستشفيات، بدءاً من الأطباء الشباب الذين تخرجوا للتوّ من الجامعة، إلى الممارسين الذين لهم أكثر من ثماني سنوات من الخبرة.

وضاعفوا إضراباتهم في الأشهر الأخيرة مما أدى إلى تأجيل عدد كبير من المواعيد غير العاجلة.

وقال المسؤولان في "الجمعية الطبية البريطانية" روبرت لورنسن وفيفيك تريفيدي إن الخميس "يمثّل بداية أطول إضراب للأطباء في تاريخ خدمات الصحة الوطنية".

وأضافا: "يمكننا إلغاء هذا الإضراب إذا حذَت الحكومة البريطانية حذو" الحكومة الاسكتلندية التي قدمت عرضاً جديداً أدّى إلى تعليق الحركة.

وأكّدا أن "التصلب الكامل" للحكومة "أمر "محيّر" و"مدمّر في نهاية المطاف لأي شخص يريد أن تتقلص لوائح الانتظار ويزيد عدد العاملين في الخدمة".

"خيبة أمل"

عندما أُعلنَ عن الإضراب في نهاية يونيو/حزيران، اعتبر متحدث باسم وزارة الصحة هذا الإضراب الجديد "مخيباً جداً للآمال"، وقال إن "هذه الأيام الخمسة من الإضراب ستسبّب اضطراباً كبيراً للمرضى وتشكّل ضغطاً على الفئات الأخرى من طواقم" خدمات الصحة الوطنية.

وتعتبر الحكومة أنه يجب تعليق الإضرابات خلال المفاوضات، وقالت إنها "مستعدة لمواصلة المناقشات إذا أُلغيَ الإضراب" وإذا تراجع المضربون عن "مطالبهم غير المعقولة للأجور".

وتؤكّد النقابة من جهتها أن "الأطباء المبتدئين" خسروا 26% من رواتبهم بالقيمة الحقيقية منذ 2008 عندما فُرضت إجراءات تقشفية على الخدمات الصحية. ويطالب الاتحاد بزيادة في الأجور نسبتها 35%، لكن الحكومة تعارض ذلك.

وتفيد أرقام النقابة بأن نحو 7.42 مليون شخص كانوا ينتظرون العلاج في أبريل/نيسان في إنجلترا، أكثر من ثلاثة ملايين منهم منذ أكثر من 18 شهراً.

وبينما يؤثّر التضخم في القوة الشرائية في المملكة المتحدة، نفّذ ممرضون وأطباء وطواقم إسعاف إضرابات.

وبعد "الأطباء المبتدئين"، قدّم "الاستشاريون"، وهم أطباء أكثر كفاءة، إخطاراً بإضراب في 20 و21 يوليو/تموز.

وتشهد "خدمات الصحة الوطنية" التي يتمسك بها البريطانيون أزمة عميقة بعدما أضعفتها سياسات تقشف لسنوات.

وأدّت جائحة كوفيد-19 إلى تفاقم الوضع مع تشكُّل لوائح انتظار ضخمة في كثير من التخصصات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us