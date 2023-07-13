قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الخميس، إن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيقطع مساعداته الحيوية عن اللاجئين السوريين بالمملكة اعتباراً من أول الشهر القادم، مؤكداً أن بلاده لن تتحمل العبء وحدها.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات له على حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها: "بحلول 1 أغسطس/آب، سيقطع (الأغذية العالمي) الدعم الحيوي للاجئين السوريين في الأردن".

وأضاف الصفدي: "وكالات الأمم المتحدة الأخرى وبعض المانحين يفعلون الشيء نفسه، لن نكون قادرين على سد الفجوة، وسيعاني اللاجئون (...). لا يمكننا تحمُّل هذا العبء وحدنا".

وقال في تغريدة أخرى إن "توفير حياة كريمة للاجئين مسؤولية عالمية، ليس بلدنا وحده كبلد مضيف، ويجب أن تعمل الأمم المتحدة لتمكين العودة الطوعية، وحتى ذلك الحين يجب أن تحافظ وكالاتها على الدعم الكافي".

وأردف الصفدي في تغريدة أخرى: "سنتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين (...) وتدابير التخفيف من تأثيره، لا يمكن لعبء توفير حياة كريمة للاجئين أن يستمر في التحول نحونا وحدنا".

وفي الأردن نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم مسجلون بصفة "لاجئ" في سجلات مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، في حين يقيم 750 ألفاً منهم في البلاد من قبل اندلاع الثورة السورية عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والعلاقات التجارية بين البلدين.