سياسة
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في ذكرى الانقلاب.. ألطون: مستمرّون في مكافحة تنظيم كولن الإرهابي
تزامناً مع إحياء الذكرى السابعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا، قال رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون إن بلاده تواصل بكل ما لديها من قوة، مكافحة تنظيم كولن الإرهابي.
في ذكرى الانقلاب.. ألطون: مستمرّون في مكافحة تنظيم كولن الإرهابي
 ألطون: مستمرون في مكافحة تنظيم كولن الإرهابي / صورة: AA
13 يوليو 2023

أكد رئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية فخر الدين ألطون الخميس، مواصلة الدولة جهودها في مكافحة تنظيم كولن الإرهابي.

جاء ذلك في رسالة فيديو أرسلها إلى ندوة أقيمت بالعاصمة الألمانية برلين في إطار ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا عام 2016.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب نفّذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم كولن الإرهابي، لكنها باءت بالفشل.

وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.

وأشار ألطون إلى تطهير جميع المؤسسات والمنظمات التركية، لا سيما القوات المسلحة وجهاز الأمن، "من التنظيم الإرهابي الذي تلطخت يداه بالدماء".

وقال إن الشعب التركي نجح مع دولته في وقف محاولة الانقلاب رغم كل الصعوبات، مُشيداً بالجهود التي بُذلت لاجتثاث التنظيم من المؤسسات.

وأوضح ألطون أن الدولة التركية تواصل اليوم أيضاً بكل ما لديها من قوة مكافحة تنظيم كولن الإرهابي الذي يُعتبر عدوّاً للإنسانية جمعاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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