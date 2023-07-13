سياسة
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الجزائر.. موجة حر غير مسبوقة واستهلاك تاريخي للكهرباء
اجتاحت موجة حر خانقة ناهزت 50 درجة، عديداً من المدن الجزائرية خلال الأيام الماضية، فيما سجّل استهلاك الكهرباء أرقاماً قياسية هي العليا في تاريخ البلاد.
الجزائر.. موجة حر غير مسبوقة واستهلاك تاريخي للكهرباء
موجة حر قياسية تجتاح الجزائر / Others
13 يوليو 2023

شهد معظم الولايات الجزائرية (شمالاً وجنوباً) موجة حر غير مسبوقة اعتباراً من الأحد الماضي بلغت ذروتها يومَي الاثنين والثلاثاء، وسجل استهلاك البلاد من الكهرباء رقماً قياسياً هو الأعلى في تاريخها.

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية بأن الجزائر العاصمة "سجّلَت رقماً قياسياً لدرجة الحرارة تحت الظلّ، إذ بلغت 47.9 درجة يوم الثلاثاء".

كما "لامست درجات الحرارة 50 درجة في عديد المناطق الصحراوية بجنوب البلاد" وفق ذات المصدر.

وأعلنت شركة الكهرباء والغاز الحكومية الجزائرية "سونلغاز" تسجيل "مستوى تاريخي لاستهلاك الكهرباء هو الأعلى في تاريخ البلاد تزامناً مع موجة الحر".

وذكرت الشركة في بيان أن "ذروة الاستهلاك سُجّلَت الثلاثاء بـ18 ألفاً و377 ميغاواط".

وحسب بيانات رسمية لوزارة الطاقة الجزائرية فإن إنتاج البلاد من الكهرباء يفوق 24 ألف ميغاواط.

وشهدت الجزائر العاصمة الليلة الماضية انقطاعاً للكهرباء في عديد من المناطق استمرّ في بعضها لأكثر من 5 ساعات، حسب مراسل الأناضول.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية استمرار موجة الحر لكنها ستكون أقلّ حدة على بعض الولايات الساحلية، فيما تبقى درجات الحرارة فوق الأربعين بعديد من المناطق شرق ووسط وغرب البلاد.

وفي 10 يوليو/تموز الجاري أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن درجات حرارة سطح البحر في العالم وصلت إلى مستوى قياسي خلال مايو/أيار ويونيو/حزيران الماضيين ويوليو/تموز الجاري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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