قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التكلفة الإجمالية للأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي، تقدر بـ104 مليارات دولار.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعث بها أردوغان الخميس، إلى "مؤتمر برلين للزلزال" الذي عقده اتحاد الغرف والبورصات التركية مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالعاصمة برلين.

وأوضح أردوغان أن عمليات إزالة الحطام اكتملت وأن العمل جارٍ على بناء مساكن دائمة في مناطق خالية من مخاطر الزلازل.

وأضاف أنه اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول ستُسلَّم المنازل الجديدة للمواطنين تدريجياً، مشيراً أنه ستُسلَّم 319 ألف منزل خلال العام الأول من البناء.

وأشار إلى أن هدف الحكومة إنشاء 650 ألف مسكن بمدن أكثر أماناً ومرونة مما كان في السابق.

وذكر الرئيس التركي أن إجمالي تكلفة أضرار الزلزال يُقدَّر بـ104 مليارات دولار، معرباً عن أمله في التغلب على هذا العبء بدعم الأصدقاء.

وشكر الرئيس أردوغان، المستشار الألماني أولاف شولتز الذي أبدى دعمه للمؤتمر من خلال مشاركته عبر رسالة مصورة، كما شكر الدول الأوروبية كافة المشاركة في المؤتمر.

وأكّد أردوغان أنهم لن ينسوا أبداً مساعدة الدول الصديقة والشقيقة من جميع أنحاء العالم التي هُرعت إلى منطقة الزلزال، وأنهم سيتذكرون بامتنانٍ كلَّ مَن وقف إلى جانب تركيا في هذا اليوم الصعب.

وفي 6 فبراير/شباط 2023، ضرب جنوبيَّ تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف آلاف القتلى ودماراً هائلاً.