سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان: نعمل لتسليم متضرري الزلزال مساكن جديدة بدء من شهر أكتوبر المقبل
بلغت تكلفة الأضرار الناجمة عن زلزال تركيا 104 مليارات دولار، وأعلن الرئيس أردوغان أن العمل جارٍ لتسليم المتضررين مساكن جديدة ابتداءً من شهر أكتوبر/تشرين الأول القادم.
أردوغان: نعمل لتسليم متضرري الزلزال مساكن جديدة بدء من شهر أكتوبر المقبل
أردوغان: نقدّر تكلفة أضرار زلزال تركيا بـ104 مليارات دولار / صورة: AA
13 يوليو 2023

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن التكلفة الإجمالية للأضرار الناجمة عن الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا في 6 فبراير/شباط الماضي، تقدر بـ104 مليارات دولار.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعث بها أردوغان الخميس، إلى "مؤتمر برلين للزلزال" الذي عقده اتحاد الغرف والبورصات التركية مع غرفة التجارة والصناعة الألمانية بالعاصمة برلين.

وأوضح أردوغان أن عمليات إزالة الحطام اكتملت وأن العمل جارٍ على بناء مساكن دائمة في مناطق خالية من مخاطر الزلازل.

وأضاف أنه اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول ستُسلَّم المنازل الجديدة للمواطنين تدريجياً، مشيراً أنه ستُسلَّم 319 ألف منزل خلال العام الأول من البناء.

وأشار إلى أن هدف الحكومة إنشاء 650 ألف مسكن بمدن أكثر أماناً ومرونة مما كان في السابق.

وذكر الرئيس التركي أن إجمالي تكلفة أضرار الزلزال يُقدَّر بـ104 مليارات دولار، معرباً عن أمله في التغلب على هذا العبء بدعم الأصدقاء.

وشكر الرئيس أردوغان، المستشار الألماني أولاف شولتز الذي أبدى دعمه للمؤتمر من خلال مشاركته عبر رسالة مصورة، كما شكر الدول الأوروبية كافة المشاركة في المؤتمر.

وأكّد أردوغان أنهم لن ينسوا أبداً مساعدة الدول الصديقة والشقيقة من جميع أنحاء العالم التي هُرعت إلى منطقة الزلزال، وأنهم سيتذكرون بامتنانٍ كلَّ مَن وقف إلى جانب تركيا في هذا اليوم الصعب.

وفي 6 فبراير/شباط 2023، ضرب جنوبيَّ تركيا وشمالي سوريا زلزالان بقوة 7.7 و7.6 درجة، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف آلاف القتلى ودماراً هائلاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us