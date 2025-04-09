جاء ذلك بحسب تقرير لصحيفة هندوستان تايمز نقلاً عن بيان وزارة شؤون الأقليات في الهند بشأن مشروع قانون يتعلق بالأوقاف الإسلامية، جرى تقديمه بغرض تعديل قانون الأوقاف الصادر عام 1995.

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون الذي أقره البرلمان حصل على تصديق رئيسة البلاد دروبا دي مورمو في 5 أبريل/نيسان الجاري، ويدخل حيز التنفيذ في 8 من الشهر ذاته.

واعتبر عديد من المؤسسات الإسلامية وعدد من نواب المعارضة أن القانون يشكّل "هجوماً مباشراً على المسلمين وحقوقهم"، وتقدموا بطعن أمام المحكمة الدستورية.

وكان مشروع القانون المتعلق بالأوقاف الإسلامية أُقر في مجلس النواب الهندي في 3 أبريل/نيسان الجاري، ثم في مجلس الشيوخ في اليوم التالي، ليُعتمَد رسمياً بعد تصديق الرئيسة في 5 أبريل/نيسان.

وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

ويمنح مشروع القانون المذكور الحكومة الحق في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.

من ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.

وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.