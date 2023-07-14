لمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، إلى احتمالية أن تنسحب بلاده من مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والعودة إليه عند تنفيذ الجزء المتعلق بمصلحتها منه.

وقال لقناة "روسيا 24" إن "أمامنا بعض الوقت للتفكير في ما يجب فعله"، لا سيما أنه تَبقَّى يومان على انتهاء سريان اتفاق تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية.

وتابع بوتين: "ستفكّر روسيا في تمديد صفقة الحبوب، فقد تَبقَّى يومان على انتهائها".

ولفت إلى أنه "لم يُلبَّ أي مطلب روسي" في اتفاقية تصدير الحبوب عبر المواني الأوكرانية، واصفاً الوضع بأنه "لعبة أحادية الجانب".

وأضاف أنه يمكن لروسيا أن تمدّد صفقة الحبوب فقط عند الوفاء بالوعود التي قُطعَت.

وتابع بوتين: "يمكننا تعليق المشاركة في هذا الاتفاق، وإذا ما أكّد الجميع أنه ستُنفَّذ كل الوعود المقطوعة، فليفعلوا ذلك، وحينها سنعاود على الفور الانضمام إلى هذا الاتفاق".

وأكمل: "روسيا مستعدة للانتظار حتى تطبيق الجزء الذي يهمها من الاتفاق، لكنها لن تكتفي بعد الآن بخيار التمديد أولاً، والوفاء بالوعود لاحقاً".

وذكر أن الأمم المتحدة تحاول بصدق حمل الدول الغربية على بدء تنفيذ شروط اتفاق الحبوب.

وقال إنه لم يطّلع بعد على رسالة بعث بها إليه الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن تمديد الاتفاق.

ونفى بوتين المزاعم القائلة بأن روسيا ستكون مسؤولة عن إثارة أزمة الغذاء، واتهم الدول "الغنية" بإفراغ أسواق الغذاء العالمية في أثناء وباء كورونا لأنها تخشى حدوث نقص.

وبخصوص عضوية أوكرانيا في الناتو، قال بوتين إنها تشكّل تهديداً لأمن روسيا، لافتاً إلى أن الانضمام "لن يعمل على تحسين أمن أوكرانيا نفسها".

وأوضح: "بالمعنى الدقيق للكلمة، أحد أسباب العملية العسكرية الخاصة هو التهديد بانضمام أوكرانيا إلى الناتو. أنا متأكد من أن هذا لن يزيد أمن أوكرانيا نفسها. وبوجه عامّ، سيجعل هذا العالَمَ أكثر عرضة للخطر ويؤدّي إلى مزيد من التوتر على الساحة الدولية".

واستطرد بوتين: "كل دولة لديها الحق في ضمان أمنها واختيار الطريق لتحقيق هذا الهدف، ما دامت لا تشكّل بذلك تهديدات لدولة أخرى".

"الكرة في ملعب بوتين"

في غضون ذلك، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخميس أن الاتفاق الخاص بصادرات الحبوب الأوكرانية الذي ينتهي في 17 يوليو/تموز يشكّل محور اجتماع بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يُعقَد في جنوب بروكسل.

وقالت فون دير لاين بحضور الأمين العامّ للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الكرة في ملعب الرئيس بوتين"، معتبرة أن "روسيا تتحمل مسؤولية تمديد الاتفاق، وإلا فستكون نتيجة ذلك انعدام الأمن الغذائي العالمي".

من جهته قال غوتيريش إن شراكة الأمم المتحدة مع الاتحاد الأوروبي ضرورية "من أجل إعادة بناء علاقة ثقة مع العالم النامي".

وأضاف أن "التعددية مهمة اليوم أكثر من أي وقت مضى، لإحلال السلام وحماية الكوكب والقضاء على الجوع"، مؤكداً أنه "ليس لدينا دقيقة واحدة يمكن أن نضيعها".

واستهدفت سلسلة من الهجمات الروسية ليل الثلاثاء-الأربعاء محطة حبوب في منطقة أوديسا جنوبيّ أوكرانيا، التي تضمّ ثلاثة موانٍ رئيسية لتصدير الحبوب.

وفي يوليو/تموز 2022 وقّعَت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية التي توقفت مؤقتاً بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.

وسمحت الاتفاقية التي مُدّد العمل بها عدة مرات آخرها في 18 مايو/أيار الماضي لمدة 60 يوماً، بتصدير أكثر من 30 مليون طن متري من الحبوب والموادّ الغذائية من أوكرانيا منذ أغسطس/آب الماضي، وفقاً للأمم المتحدة.