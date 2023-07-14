اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "خسر الحرب" في أوكرانيا.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي الخميس في العاصمة الفنلندية هلسنكي، بعد محادثات مع قادة دول الشمال، إن بوتين "يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا".

وتوقع بايدن أن يؤدّي الهجوم الأوكراني المضادّ إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب، وفق ما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف: "آمل وأتوقع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدماً مهمّاً في هجومها، وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما".

وأكّد الرئيس الأمريكي أن أوكرانيا ستنضمّ إلى حلف الناتو، مضيفاً أن بوتين سيقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب.

وأشار بايدن إلى أن روسيا لا تستطيع الاستمرار في حربها مع أوكرانيا لسنوات.

وزاد: "لا أحد يستطيع الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أثناء الحرب، لأن ذلك سيعني اندلاع حرب عالمية ثالثة".