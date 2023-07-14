سياسة
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بايدن: بوتين خسر الحرب وأوكرانيا ستنضم إلى الناتو
صرّح الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين خسر الحرب في أوكرانيا، مؤكّداً أن هجوم كييف المضادّ سيؤدّي إلى مفاوضات مع موسكو لإنهاء الحرب.
بايدن: بوتين خسر الحرب وأوكرانيا ستنضم إلى الناتو
بايدن: بوتين خسر الحرب / صورة: AA
14 يوليو 2023

اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "خسر الحرب" في أوكرانيا.

وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي الخميس في العاصمة الفنلندية هلسنكي، بعد محادثات مع قادة دول الشمال، إن بوتين "يستحيل أن يكسب الحرب في أوكرانيا".

وتوقع بايدن أن يؤدّي الهجوم الأوكراني المضادّ إلى مفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب، وفق ما نقلته قناة الحرة الأمريكية.

وأضاف: "آمل وأتوقع، كما سترون، أن تحرز أوكرانيا تقدماً مهمّاً في هجومها، وأن يفضي ذلك إلى تسوية تفاوضية في مرحلة ما".

وأكّد الرئيس الأمريكي أن أوكرانيا ستنضمّ إلى حلف الناتو، مضيفاً أن بوتين سيقرر في النهاية أنه ليس من مصلحة روسيا مواصلة الحرب.

وأشار بايدن إلى أن روسيا لا تستطيع الاستمرار في حربها مع أوكرانيا لسنوات.

وزاد: "لا أحد يستطيع الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي في أثناء الحرب، لأن ذلك سيعني اندلاع حرب عالمية ثالثة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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