سياسة
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"أبطال مئوية تركيا".. معرض صور عن شهداء 15 تموز بمطار إسطنبول
افتُتح بمطار إسطنبول معرض أبطال مئوية تركيا، تخليداً لذكرى لشهداء 15 يوليو/تموز، بمناسبة الذكرى السابعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي نفّذَتها عناصر تابعة لتنظيم كولن الإرهابي.
"أبطال مئوية تركيا".. معرض صور عن شهداء 15 تموز بمطار إسطنبول
افتتاح معرض أبطال مئوية تركيا بمطار إسطنبول/ صور: AA
14 يوليو 2023

شهد مطار إسطنبول الخميس، افتتاح معرض "أبطال مئوية تركيا"، تخليداً لشهداء محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 ونفذتها عناصر تابعة لتنظيم كولن الإرهابي.

و"مئوية تركيا" رؤية أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان أواخر العام الماضي، تتضمن برامج وأهداف الجمهورية التركية في مئويتها الثانية.

وحضر الافتتاح قدري صامسونلو المدير التنفيذي للشركة المسؤولة عن تشغيل المطار، وإسماعيل حقي تورونج رئيس "جمعية 15 تموز".

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب نفّذَتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم كولن الإرهابي، لكنها باءت بالفشل.

وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.

وأعلنت الحكومة التركية 15 يوليو/تموز من كل عام "يوماً للديمقراطية والوحدة الوطنية" في البلاد، تخليداً للشهداء الـ253 الذين ارتقوا خلال محاولة الانقلاب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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