سياسة
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مئات المليارات.. العمل من المنزل قد يساعد على خفض تكاليف هائلة
كشف تقرير علمي جديد أن العمل من المنزل قد يسهم في خفض تكاليف هائلة، تُقدَّر بـ800 مليار دولار من قيمة مباني المكاتب في المدن الكبرى بجميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.
مئات المليارات.. العمل من المنزل قد يساعد على خفض تكاليف هائلة
 العمل من المنزل قد يخفض 800 مليار دولار من قيمة المكاتب حول العالم / صورة: Getty Images
14 يوليو 2023

أشار تقرير علمي جديد إلى أن العمل من المنزل يمكن أن يخفض 800 مليار دولار من قيمة مباني المكاتب في المدن الكبرى بجميع أنحاء العالم بحلول عام 2030.

وذكر التقرير الذي نشره معهد ماكينزي العالمي الخميس، أن "الحضور في المكتب استقرّ عند 30%، وهي نسبة أقلّ مما كانت عليه قبل جائحة كورونا، و37% فقط من الموظفين يذهبون إلى المكتب يومياً".

وأكّد التقرير أن التغييرات الدائمة في عادات العمل بسبب الوباء، تضرّ بقيمة العقارات التجارية التي تتعرّض أيضاً لضغوط من ارتفاع أسعار الفائدة، وفقاً للتقرير.

وأضاف معهد ماكينزي في تقريره أن العمل الهجين قد يبقى، في وقت تواجه فيه العقارات الحضرية في المدن المتميزة حول العالم تحديات كبيرة، ويمكن أن تعرّض هذه التحديات الصحة المالية للمدن للخطر، التي يسودها مشكلات التشرد والنقل وغيرها من القضايا الملحة.

وشمل تقرير ماكينزي تسع مدن متقدمة، هي بكين وهيوستن ولندن ونيويورك وباريس وميونخ وسان فرانسيسكو وشنغهاي وطوكيو.

وقدّر التقرير خسائر التقييم في تلك المدن بنحو 800 مليار دولار، انخفاضاً بنسبة 26% عن مستويات عام 2019.

وكشف المعهد أنه في سيناريو أسوأ، يمكن أن تنخفض قيمة المكاتب بنسبة تصل إلى 42%.

وأوضح ماكينزي في تقريره أنه "يمكن أن يكون التأثير على القيمة أقوى إذا زاد ارتفاع أسعار الفائدة، أو إذا قررت المؤسسات المالية المتعثرة تسريع خفض سعر العقارات التي تمولها أو تمتلكها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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