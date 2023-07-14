سياسة
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بوتين يعرض على مقاتلي فاغنر الانضمام إلى الجيش.. وبريغوجين يرفض
عرض الرئيس الروسي خلال اجتماعه ببعض مقاتلي فاغنر، فرصة الانضمام إلى الجيش والبقاء تحت قيادة قائدهم الحالي لمدة 16 شهراً. لكن قائد المجموعة العسكرية يفغيني بريغوجين، أبدى خلال اللقاء اعتراضه على عرض بوتين.
بوتين يعرض على مقاتلي فاغنر الانضمام إلى الجيش.. وبريغوجين يرفض
بوتين يعرض على مقاتلي فاغنر الانضمام إلى الجيش / صورة: AFP
14 يوليو 2023

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نُشرت في وقت متأخر الخميس، إنه عرض على مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة فرصة لمواصلة الخدمة داخل الجيش الروسي النظامي.

وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية إن هذا كان ضمن عدة عروض قدمها في اجتماع مع أكثر من 30 من المقاتلين ومؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين أواخر الشهر الماضي بعد خمسة أيام من تمرد فاغنر الفاشل ضدّ كبار قيادات الجيش الروسي.

وبموجب العرض، سيبقى المقاتلون تحت قيادة قائدهم الحالي.

وأكّد بوتين أن الأمر متروك للبرلمان الروسي والحكومة لمناقشة الإطار القانوني للمجموعات العسكرية الخاصة.

وقالت كوميرسانت إن بوتين تحدث عن لقاء 35 من مقاتلي فاغنر وبريغوجين في الكرملين وعرض عليهم خيارات للمستقبل، منها البقاء تحت قيادة قائدهم 16 شهراً.

ونقلت كوميرسانت عن الرئيس بوتين قوله: "كان بإمكانهم جميعاً التجمع في مكان واحد ومواصلة خدمتهم، ولن يتغير شيء. كان سيقودهم نفس الشخص الذي كان قائدهم الفعلي طوال ذلك الوقت".

ولأن بوتين هو القائد العامّ للجيش، بدا أنه يشير ضمنياً إلى أنهم سيبقون داخل الجيش الروسي، على الرغم من أنه لم يقُل ذلك صراحة.

ونقلت كوميرسانت عن بوتين قوله: "أومأ كثيرون منهم برأسهم عندما قلت هذا".

غير أنها قالت إن بريغوجين لم يوافق.

وقال بوتين: "بريغوجين قال بعد الاستماع: لا، الصِّبْية لن يوافقوا على مثل هذا القرار".

لعب مقاتلو فاغنر دوراً رئيسياً في تقدم الجيش الروسي في شرق أوكرانيا وكانوا القوة الدافعة في الاستيلاء على مدينة باخموت في مايو/أيار بعد شهور من المعارك.

لكن بريغوجين اتهم الجيش مراراً بعدم دعم رجاله، وسيطر مقاتلو فاغنر الساخطون على مدينة روستوف جنوبيّ روسيا أحد مقرات الجيش في 23 يونيو حزيران وبدؤوا التحرك نحو موسكو.

ووقفوا تقدمهم في اليوم التالي بعد أن عُرضت عليهم صفقة يمكن بموجبها إعادة توطينهم في بيلاروسيا مع بريغوجين. وأُسقِطَت أي فكرة لتوجيه التهم ضد بريغوجين.

وقال بوتين للصحيفة: "فاغنر لا وجود لها، لا وجود لقانون خاصّ بالمنظمات العسكرية الخاصة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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