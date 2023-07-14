استأنف الطبيب المسلم محمد شافي عمله بمستشفى كورونيغالا التعليمي بسريلانكا، بعد انقطاع إجباري دام أربع سنوات.

وكان الدكتور شافي اتُّهم بضغط قناتَي فالوب لمريضات بوذيات بأداة في أثناء الولادة القيصرية، وبالتالي منعهن من إنجاب مزيد من الأطفال، واعتُقل في 24 مايو/أيار 2019 ووُجّهَت إليه تهم بموجب قوانين الإرهاب.

يقول الدكتور شافي: "زُجِجت في السجن مع المجرمين، وتساءلت: لماذا يفعلون ذلك بي؟ من المفروض أن أكون الآن مع زوجتي وأولادي الثلاثة".

ظلّ شافي خلف القضبان لمدة شهرين، وفي يوليو/تموز 2019 أفرجت المحكمة عنه بكفالة، لكنه مُنح إجازة إجبارية بسبب التحقيقات الجارية معه.

وأعادت وزارة الصحة السريلانكية محمد شافي إلى عمله في مايو/أيار 2023 لعدم توفر أدلة تدعم الاتهامات الموجهة إليه.

وحصل على مدفوعات متأخرة عن ثلاث سنوات قرابة (8,750 دولاراً)، تبرع بها لوزارة الصحة لشراء الأدوية التي تشتدّ الحاجة إليها.

بداية القضية

قبل توجيه الاتهامات إليه أمضى الدكتور شافي أيامه في علاج المرضى من جميع الأديان.

لكن في 21 أبريل/نيسان 2019، أحد الفصح، استهدفت سلسلة تفجيرات كنائس وفنادق سياحية وأسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصاً. غيرت هذه الهجمات الفظيعة حياة شافي إلى الأبد.

أثارت التفجيرات موجة من المشاعر المعادية للمسلمين في كل أنحاء سريلانكا.

بعد شهر من تفجيرات عيد الفصح نشرت صحيفة "ديفاينا"، إحدى كبريات صحف البلاد، أن طبيباً من جماعة التوحيد عقّم 4000 من الأمهات السنهاليات البوذيات.

ولم تذكر الصحيفة أي مصدر لدعم مزاعمها، ولم تكشف عن هوية الدكتور شافي، لكن سرعان ما ظهرت اتهامات بتعقيم الدكتور شافي مريضات بوذيات، إلى جانب صورة له ومكانه على فيسبوك.

بعد يومين أُلقيَ القبض على شافي.

براءة الطبيب شافي

على الرغم من أن نحو 800 امرأة قدّمن شكاوى ضد محمد شافي، أبلغت إدارة التحقيقات الجنائية في سريلانكا المحكمة بعدم وجود أي دليل ضد الدكتور شافي يتعلق بادّعاء إجرائه عمليات تعقيم سرية.

إضافة إلى ذلك، نفت بيانات مختلف وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات، بما في ذلك جهاز استخبارات أمن الدولة، وجود أي دليل يربط شافي بأي أنشطة إرهابية.