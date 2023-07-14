سياسة
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قمة فيلنيوس..  بداية مرحلة جديدة للعلاقات بين أنقرة وواشنطن
لاقت السياسة التركية اهتماماً كبيراً من الصحف العالمية، إثر النشاط الواسع للرئيس أردوغان في قمة فيلنيوس، لا سيما محادثاته مع نظيره الأمريكي جو بايدن، التي وصفتها أنقرة بأنها بداية مرحلة جديدة مع واشنطن.
قمة فيلنيوس..  بداية مرحلة جديدة للعلاقات بين أنقرة وواشنطن
الرئيس التركي أردوغان مع نظيره الأمريكي بايدن في العاصمة الليتوانية فيلنيوس / صورة: AA
14 يوليو 2023

تصدّرَت السياسة التركية عناوين الصحف العالمية في الوقت الذي اجتمع فيه 31 من قادة الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو" في ليتوانيا الأسبوع الجاري، من أجل تمهيد الطريق لضمّ السويد.

وسُلّطَت الأضواء على لقاءات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في العاصمة الليتوانية فيلنيوس مع زعماء ومسؤولين دوليين، لا سيما محادثاته مع نظيره الأمريكي جو بايدن، التي وصفتها أنقرة بأنها بداية "مرحلة جديدة" مع واشنطن.

كان الاجتماع بين أردوغان وبايدن تتويجاً لسلسلة من الاتصالات الدبلوماسية رفيعة المستوى، بما في ذلك ثلاث مكالمات هاتفية بين وزيرَي خارجية البلدين في غضون 5 أيام فقط، إضافة إلى مكالمة هاتفية بين أردوغان وبايدن الأحد الماضي.

وتعليقاً على هذا التطور في العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن، أعرب لوك كوفي، الباحث البارز في معهد هدسون بواشنطن، عن "تفاؤل حذر" في هذا الشأن.

وقال: "يمكننا استغلال الوضع الآن لتعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا".

وأضاف: "نشهد حاليّاً فرصة لبناء الثقة، سواء بانضمام السويد إلى الناتو، أو بيع الولايات المتحدة طائرات إف-16 لتركيا"، واصفاً تلك التطورات بأنها "إيجابية".

بدوره اعتقد جيفري مانكوف، كبير المساعدين في برنامج روسيا وأوراسيا التابع لمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، أن الرئيس أردوغان "ربما ضمن الحصول على ما أراده"، دون مزيد من التفاصيل.

وقال: "صمد الرئيس أردوغان حتى اللحظة الأخيرة للحصول على أكبر قدر من الامتيازات، سواء من السويد عندما يتعلق الأمر باستهداف نشاط تنظيم PKK أو الجماعات ذات الصلة، ومن الولايات المتحدة وأعضاء آخرين في ما يتعلق بمبيعات الأسلحة والعقوبات".

كما اعتبر أن الرغبة في تحسين العلاقات مع الناتو والقوى الغربية على نطاق أوسع بعد الحرب في أوكرانيا "لعبت أيضاً دوراً" في هذه التطورات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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