سياسة
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أردوغان: متفقون مع بوتين على تمديد اتفاقية الحبوب
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه متفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود، لافتاً إلى أن الأخير سيزور تركيا في أغسطس/آب القادم.
أردوغان: متفقون مع بوتين على تمديد اتفاقية الحبوب
أشار الرئيس التركي إلى أن الرئيس الروسي سيزور تركيا في أغسطس/آب القادم / صورة: AA
14 يوليو 2023

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه متفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على تمديد اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

وفي حديث للصحفيين الجمعة أشار الرئيس التركي إلى أن الرئيس الروسي سيزور تركيا في أغسطس/آب القادم.

وعن مسألة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، قال أردوغان إنه تحدث مع قادة دول الاتحاد الأوروبي بشكل مفصّل، وأضاف: "قلنا إننا نريد أن نتخذ خطوات إيجابية تجاه تركيا التي تنتظر الانضمام إلى التكتل منذ 52 عاماً".

كما لفت إلى أنه طلب بشكل خاصّ من رئيس وزراء اليونان ميتسوتاكيس حل المشكلات المتعلقة بمنطقة تراقيا الغربية وقضية المُفتين.

وفي وقت سابق الخميس ألمح بوتين إلى احتمالية أن تنسحب بلاده من مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والعودة إليه عند تنفيذ الجزء المتعلق بمصلحتها منه.

وقال لقناة "روسيا 24" إن "أمامنا بعض الوقت للتفكير في ما يجب فعله"، ولا سيما أنه تَبقَّى يومان على انتهاء سريان اتفاق تصدير الحبوب من المواني الأوكرانية.

وتابع بوتين: "ستفكّر روسيا في تمديد صفقة الحبوب، فقد تَبقَّى يومان على انتهائها".

ولفت إلى أنه "لم يُلبَّ أي مطلب روسي" في اتفاقية تصدير الحبوب عبر المواني الأوكرانية، واصفاً الوضع بأنه "لعبة أحادية الجانب".

ونفى بوتين المزاعم القائلة بأن روسيا ستكون مسؤولة عن إثارة أزمة الغذاء، واتهم الدول "الغنية" بإفراغ أسواق الغذاء العالمية في أثناء وباء كورونا لأنها تخشى حدوث نقص.

وفي يوليو/تموز 2022 وقّعَت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقية لاستئناف صادرات الحبوب من المواني الأوكرانية التي توقفت مؤقتاً بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.

وسمحت الاتفاقية التي مُدّد العمل بها عدة مرات آخرها في 18 مايو/أيار الماضي لمدة 60 يوماً، بتصدير أكثر من 30 مليون طن متري من الحبوب والموادّ الغذائية من أوكرانيا منذ أغسطس الماضي، وفقاً للأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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