سياسة
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أنقرة.. وزير الدفاع التركي يلتقي نائب الرئيس الأذربيجاني
التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر نائب الرئيس الأذربيجاني خالد أحدوف في مقر وزارة الدفاع بالعاصمة التركية، وأكد غولر وجود روح تضامن لا تتزعزع بين تركيا وأذربيجان، وعلاقات أخوّة تربطهما.
أنقرة.. وزير الدفاع التركي يلتقي نائب الرئيس الأذربيجاني
وزير الدفاع التركي يلتقي نائب الرئيس الأذربيجاني / صورة: AA
14 يوليو 2023

التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر نائب الرئيس الأذربيجاني خالد أحدوف في العاصمة أنقرة.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان بأن اللقاء جرى الجمعة في مقر الوزارة بأنقرة.

وأكد غولر وجود روح تضامن لا تتزعزع بين تركيا وأذربيجان، وعلاقات أخوة تربطهما، وفق البيان.

وأكد أن القوات المسلحة التركية ستستمر في مشاركة خبراتها العسكرية مع نظيرتها الأذربيجانية.

وأضاف: "نكرس كل طاقاتنا لتطوير علاقاتنا، وسنقف إلى جانب أشقائنا الأذربيجانيين. نحن دائماً مع أذربيجان الروح".

وشارك في اللقاء من الجانب التركي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون ونائب وزير الدفاع جلال سامي توفاكجي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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