التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر نائب الرئيس الأذربيجاني خالد أحدوف في العاصمة أنقرة.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان بأن اللقاء جرى الجمعة في مقر الوزارة بأنقرة.

وأكد غولر وجود روح تضامن لا تتزعزع بين تركيا وأذربيجان، وعلاقات أخوة تربطهما، وفق البيان.

وأكد أن القوات المسلحة التركية ستستمر في مشاركة خبراتها العسكرية مع نظيرتها الأذربيجانية.

وأضاف: "نكرس كل طاقاتنا لتطوير علاقاتنا، وسنقف إلى جانب أشقائنا الأذربيجانيين. نحن دائماً مع أذربيجان الروح".

وشارك في اللقاء من الجانب التركي رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون ونائب وزير الدفاع جلال سامي توفاكجي.