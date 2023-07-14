قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، إن الغرب يريد للحرب الروسية الأوكرانية أن تستمر زمناً طويلاً.

وأضاف أوربان في مقابلة إذاعية: "لو كانت أوكرانيا انضمت إلى الناتو، لكان ذلك يعني نشوب حرب عالمية فوراً".

وذكر أن خطة ضم أوكرانيا إلى الحلف العسكري كان يجب منعها و"إلغاؤها" في قمة الناتو، التي انعقدت يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، في العاصمة الليتوانية فيلنيوس.

وتابع: "لذا يجب على الحكومة المجرية أن تكون مستعدة لحقيقة أن الحرب والعقوبات لن تختفي قريباً".

وانتقد أوربان أسلوب الاتصال "غير المعتاد" للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف: إن وزير الدفاع البريطاني بن والاس، انتقد الرئيس الأوكراني بعد قمة الناتو "لعدم امتنانه".

وكان بن والاس قال الأربعاء، إن المملكة المتحدة ليست "متجر أمازون" للأسلحة التي تحتاجها أوكرانيا.

جاء ذلك رداً على سؤال عما إذا كان الحلفاء فشلوا في إعطاء زيلينسكي إطاراً زمنياً لعضوية الناتو خلال قمة فيلنيوس، "ما من شأنه أن يقوّض الروح المعنوية للقوات الأوكرانية على خط المواجهة".