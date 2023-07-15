سياسة
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ألمانيا ترحب باتفاق السويد وتركيا بشأن عضوية الناتو
أعرب المستشار الألماني أولاف شولتز عن سعادته بالاتفاق بين تركيا والسويد بشأن عضوية الناتو، واعتبر أن هذه الخطوة ستعزز الأمن المشترك.
ألمانيا ترحب باتفاق السويد وتركيا بشأن عضوية الناتو
شولتز: سيعزز الاتفاق أمننا المشترك. / صورة: AFP
15 يوليو 2023

رحَّب المستشار الألماني أولاف شولتز بالاتفاق بين تركيا والسويد بشأن عضوية ستوكهولم في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وقال شولتز: "أعتقد أن الاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين السويد وتركيا بشأن عضوية الناتو أمر جيد جداً، وأعتقد أن طريق السويد لنَيل العضوية (بالحلف) سيُفتح".

وفي مؤتمر صحفي عقده الجمعة في برلين، أعرب شولتس عن سعادته باتفاق البلدين، مضيفاً: "هذا سيعزز أمننا المشترك".

وأكد أنه من المهم للغاية بالنسبة إليه أن يساهم في استمرار تطوير العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، وبين أنقرة وبرلين.

والاثنين الماضي، استضافت العاصمة الليتوانية فيلنيوس اجتماعاً ثلاثياً ضم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، وأمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ.

وعقب الاجتماع، أكد بيان ثلاثي أن أنقرة ستحيل بروتوكولات انضمام السويد إلى الحلف إلى البرلمان للتصديق عليه، وأن استوكهولم ستدعم جهود إحياء عملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي.

والثلاثاء، قال ستولتنبرغ تعليقاً على التفاهم بين تركيا والسويد والناتو خلال الاجتماع الثلاثي: "هذه قمة تاريخية لأننا توصلنا إلى اتفاق يسمح بنَيل السويد العضوية الكاملة في الحلف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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