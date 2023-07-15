قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن روح "15 تموز" ضمان لمستقبل البلاد.

جاء ذلك في رسالة نشرها ألطون عبر "تويتر"، الجمعة، بمناسبة الذكرى السابعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي نفّذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم كولن الإرهابي.

وأكد ألطون أن 15 يوليو/تموز هو يوم المقاومة العظيمة وترسيخ الإرادة الشعبية في التصدي للإرهاب.

وأوضح أن الشعب التركي تصدى بأيديه العارية للانقلابيين الإرهابيين في "15 تموز" بشجاعة وبطولة كبيرتين.

وأشار إلى أن شهداء وجرحى المحاولة الانقلابية تركوا مستقبلاً حراً للشعب التركي، ومهّدوا أمام افتتاح طريق "مئوية تركيا".

ولفت إلى أن روح "15 تموز" ضمان لمستقبل البلاد، وأن الشعب هو مالك الوطن، مؤكداً أن الكفاح ضد تنظيم كولن الإرهابي من أهم أولوياتهم.

وشهدت تركيا في 15 يوليو 2016 محاولة انقلاب نفّذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم كولن الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.