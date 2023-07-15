سياسة
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اعتقال فلسطينيين وقمع وقفة أسبوعية ضد الاستيطان في "الشيخ جراح"
اعتقلت القوات الإسرائيلية 4 فلسطينيين وقمعت وقفة احتجاجية بحي الشيخ جراح شارك فيها فلسطينيون وناشطون إسرائيليون.
اعتقال فلسطينيين وقمع وقفة أسبوعية ضد الاستيطان في "الشيخ جراح"
الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين في حي الشيخ جراح. / صورة: AA
15 يوليو 2023

اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، الجمعة، 4 فلسطينيين واعتدت على آخرين خلال قمعها الوقفة الأسبوعية ضد الاستيطان في حي الشيخ جراح وسط مدينة القدس الشرقية، وفق شهود عيان.

وأفاد الشهود لمراسل الأناضول بأن قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية قمعت الوقفة الأسبوعية في حي الشيخ جراح، واعتدت على المشاركين فيها بالضرب المبرح، واعتقلت 4 منهم.

ومن بين المعتقلين ناشط مُسِنّ يُدعى محمد أبو الحمص، وفق الشهود.

وأشار الشهود إلى أن بين المشاركين فلسطينيين وناشطين إسرائيليين وأجانب، رفعوا العلم الفلسطيني ولافتات منددة بمخططات إسرائيل لتهجير أهالي الحي لمصلحة الجمعيات الاستيطانية.

وتنظم المسيرة الأسبوعية ضد الاستيطان في الشيخ جراح منذ عام 2009، تضامناً مع أهالي الحي بعد استيلاء المستوطنين الإسرائيليين على عدد من منازلهم وأراضيهم.

ويشهد حي الشيخ جراح بالقدس محاولات إسرائيلية مستمرة لوضع اليد على أراضٍ وعقارات فلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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