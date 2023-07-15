قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان السبت إن تعزيز التعاون بين تركيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يجب أن يصل إلى مستوى أعلى بكثير.

جاء ذلك في كلمة له في الاجتماع الثلاثي لشراكة الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

وأضاف فيدان أن "تعزيز التعاون بين جنوب شرق آسيا وتركيا يمكن أن يكون له تأثير دائم وإيجابي في المسار العالمي".

وبمناسبة الذكرى السنوية لمحاولة الانقلاب الفاشلة بتركيا التي تصادف 15 يوليو/تموز من كل عام، استذكر فيدان الشهداء الأتراك الذين سقطوا بنيرانِ انقلابيي تنظيم كولن الإرهابي.

وقال إن "251 مواطناً قدَّموا أكبر التضحيات وقاتلوا من أجل حماية الديمقراطية وسيادة البلاد والحرية في تركيا".

وأكد فيدان أن تعاون أصدقاء تركيا بمنطقة آسيا في مكافحة تنظيم كولن الإرهابي هو موضع تقدير، لافتاً إلى أنهم عازمون على تحقيق مزيد من التعاون من أجل القضاء نهائياً على تهديد التنظيم الإرهابي.

وأشار فيدان إلى أن "النظام الدولي على عتبة حدوث تحولات كبيرة، وأن الصراعات الإقليمية ازدادت في جميع أنحاء العالم، وقد ضعف الانتعاش الاقتصادي العالمي، وأزمة الطاقة لم تنتهِ بعد، وأن الفقر وعدم المساواة وانعدام الأمن الغذائي و الصدمات المناخية في مستويات تنذر بالخطر".

وتابع الوزير التركي: "تسعى تركيا إلى إيجاد حلول سلمية للصراعات التي تطول وتشهد تعقيداً بشكل متزايد، ونحن فخورون بالنتائج الملموسة لجهود الوساطة التي نبذلها من أوكرانيا إلى الصومال، ومن الفلبين إلى البلقان".

وأكد أن تركيا منعت حدوث مجاعة غير مسبوقة عبر مبادرة ممر حبوب البحر الأسود التي أطلقتها مع روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتابع بأن "التأثير الإيجابي (لمبادرة الحبوب) محسوس في كل مائدة طعام في العالم"، مؤكداً أن تركيا ستواصل إعطاء القضايا الإقليمية الأولوية، واتباع سياسة خارجية خالية من التأثيرات المفرطة.