سياسة
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أمير قطر يهنّئ أردوغان بذكرى "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"
أرسل أمير قطر برقية تهنئة إلى الرئيس أردوغان هنّأه فيها بمناسبة "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".
أمير قطر يهنّئ أردوغان بذكرى "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"
أمير قطر يهنّئ أردوغان بذكرى "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" / صورة: AA
15 يوليو 2023

هنّأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، السبت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمناسبة ذكرى "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".

جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها الأمير تميم إلى أردوغان، وفق ما أوردت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وحسب الوكالة: "بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدَّى، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة (يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية)".

وتُحْيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية" الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من عام 2016.

وشهدت تركيا في 15 يوليو 2016 محاولة انقلاب نفَّذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم كولن الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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