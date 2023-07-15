سياسة
3 دقيقة قراءة
كييف تتقدم بصعوبة جنوباً.. وزيلينسكي: موسكو تُلقي بثقلها لمنع هجومنا المضاد
بينما تواجه القوات الأوكرانية صعوبة في التقدم جنوباً باتجاه بحر آزوف، قال الرئيس الأوكراني إن قوات روسيا تُلقي بكل ثقلها في المعركة لإعاقة هجوم كييف المضاد.
كييف تتقدم بصعوبة جنوباً.. وزيلينسكي: موسكو تُلقي بثقلها لمنع هجومنا المضاد
القوات الأوكرانية تواجه صعوبات في التقدم جنوباً. / صورة: AFP
15 يوليو 2023

حذَّر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوكرانيين من أن روسيا تلقي بكل ثقلها في حملة لمنع قوات كييف من مواصلة هجومها المضاد، في الوقت الذي أفاد فيه جنرال كبير بإحراز تقدم جديد على الجبهة الجنوبية.

لكنَّ المحللين العسكريين الأوكرانيين أشاروا إلى أن القوات الأوكرانية تواجه صعوبات في محاولتها التقدم جنوباً.

وتشنّ أوكرانيا هجوماً مضاداً لاستعادة مساحات من الأراضي في شرق وجنوب أوكرانيا سيطرت عليها القوات الروسية في هجومها العسكري الذي بدأ في فبراير/شباط 2022.

وتركز على السيطرة على قرى في الجنوب الشرقي في حملة باتجاه بحر آزوف ومناطق قريبة من مدينة باخموت الشرقية التي استولت عليها القوات الروسية في مايو/أيار بعد معارك استمرت لعدة أشهُر.

وذكرت تقارير روسية أن القوات الروسية صدَّت هجمات أوكرانية في منطقة دونيتسك الشرقية، منها هجمات حول باخموت.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي عبر الاتصال المرئي بعد أن ترأس اجتماعاً مع كبار القادة: "علينا جميعاً أن نفهم بوضوح شديد أن القوات الروسية في أراضينا الجنوبية والشرقية تبذل كل ما في وسعها من أجل وقف جنودنا".

وقال الجنرال أولكسندر تارنافكسي قائد القوات الأوكرانية في الجنوب بعد الاجتماع إن قواته "تُخرِج العدوّ بشكل منهجيّ من مواقعه".

وكتب على تليغرام يقول إنّ خسائر العدوّ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية تصل إلى 200 جندي على الأقل.

وقال المحلل العسكري سيرهي هرابسكي لإذاعة "إن في" الأوكرانية: "في الجنوب الوضع صعب للغاية في التقدم نحو بيرديانسك"، في إشارة إلى ميناء على بحر آزوف. وتأمل القوات الأوكرانية أن تقطع جسراً برياً أقامته القوات الروسية مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها من أوكرانيا.

وأضاف المحلل العسكري أن "العدوّ يبدي مقاومة لمنع تقدمنا جنوباً".

وقالت وزارة الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنَّ قوّاتها صدَّت 16 هجوماً أوكرانياً على الجبهة الشرقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us