ترحّم جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، على الشهداء الذين ارتقوا دفاعاً عن الوطن خلال التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة قبل 7 أعوام، معرباً عن امتنانه لهم.

جاء ذلك في رسالة عبر "تويتر"، بمناسبة يوم "الديمقراطية والوحدة الوطنية"، السبت.

وقال يلماز: "لقد مرّت سبع سنوات كاملة على محاولة الانقلاب الغادرة في 15 يوليو/تموز. لم ننسَ الخونة الذين استهدفوا وطننا ولا أبطالنا الذين دافعوا عن بلادنا مضحِّين بأرواحهم".

وترحم يلماز على الشهداء، مستذكراً إياهم بامتنان، كما أعرب عن تمنياته دوام الصحة والعافية للأبطال المصابين إبان التصدي للانقلابيين.

وتحْيي تركيا في 15 يوليو من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من عام 2016.

وشهدت تركيا في 15يوليو 2016 محاولة انقلاب نفّذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.