أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، السبت، تصميم بلاده على مواصلة جهودها على الساحة الدولية لمكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي وتضييق الخناق عليه في العالم.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في حفل تأبين لشهداء 15 يوليو/تموز بالسفارة التركية في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية، تزامناً مع ذكرى المحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016.

ويزور فيدان جاكرتا للمشاركة في الاجتماع الثلاثي لشراكة الحوار القطاعي بين تركيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

وفي كلمته في السفارة، شدد فيدان على أن مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي إحدى أولويات الدولة، وأنه لطالما عدّ مكافحة التنظيم من أهم قضايا الأمن القومي التركي عندما كان يترأس جهاز الاستخبارات.

ونوه إلى أنه جرى إنهاء أنشطة التنظيم في معظم الدول التي وجد أرضية فيها، وذلك بفضل الجهود الحثيثة لمؤسسات الدولة المختلفة وعلى رأسها جهاز الاستخبارات.

ولفت إلى أنه ضُمن إغلاق المؤسسات التعليمية المزعومة العائدة للتنظيم في دول كثيرة ومؤسساته الأخرى التي تنشط كمنظمات مدنية أو تحت مسميات مختلفة.

وأضاف: "اليوم ومن جاكرتا، أود الإعلان أننا سنواصل تضييق الخناق على تنظيم غولن الإرهابي في العالم في المرحلة الجديدة أيضاً، من خلال التنسيق التام مع مؤسساتنا والتعاون الفاعل مع أصدقائنا".

كما شدد فيدان على أن مكافحة الإرهاب بالنسبة إلى تركيا لا تقتصر على تنظيم غولن، بل تشمل كل التنظيمات التي تستهدف سلامة وأمن الشعب والدولة، سواء "PKK" وامتداداته "YPG" (في سوريا) و"داعش"، وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

وشدد على عزم الحكومة بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، على تخليص البلاد من آفة الإرهاب عبر المواقف الثابتة والقدرات الاستراتيجية والدبلوماسية المتنامية لتركيا. وأكد أنه يجري حصد نتائج الخطوات المركزة والفعالة في هذا الصدد.

وتحيي تركيا في 15 يوليو من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من عام 2016.

وشهدت تركيا في 15يوليو 2016 محاولة انقلاب نفّذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.