احتفى زعماء السبت بالذكرى السنوية السابعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، وبعثوا برسائل تضامنية مع رئيسها رجب طيب أردوغان، بهذه المناسبة.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، في بيان: "بينما نستذكر التضحيات الكبيرة للشعب التركي الشجاع، فإننا نثني على الشهداء الذين قاوموا ببسالة المحاولة الشائنة لحرمانهم من الديمقراطية والحقوق الأساسية".

وأضاف: "لقد مثّل أيضاً هذا اليوم التاريخي الذي صنع حقبة جديدة في 2016 إيماناً راسخاً وثقة عميقة في القيادية الديناميكية لأخي فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان".

وتابع: "كانت خلاصة ذلك اليوم أن الشعوب يمكنها أن تتغلب على أي تحد بقوة الوحدة والأخوة والروابط العميقة".

كما أعرب رئيس الجمعية الوطنية الباكستانية رجاء برويز أشرف الجمعة عن تضامنه الراسخ ودعمه الثابت للشعب الشقيق والبرلمان والحكومة في تركيا.

وقال، في بيان صادر عن مكتبه: إن "المقاومة الباسلة للشعب التركي الصامد لمحاولة الانقلاب الخادعة في 15 تموز/يوليو 2016، هي مثال على كيفية تخطي الدول للعقبات والصعوبات من خلال التعاون والشجاعة والتصميم والتفاني".

من جانبه، جدد الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف تضامنه مع تركيا وشعبها برسالة بعث بها إلى الرئيس أردوغان بمناسبة ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.

وذكر علييف في رسالته أنه يحيي باحترام وتقدير عميقين ذكرى الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لإحباط محاولة الانقلاب.

ولفت إلى أن الخطة الغادرة التي وضعها الانقلابين في 15 تموز كانت من الاختبارات الصعبة في تاريخ تركيا، وبيّن علييف أن إرادة الشعب التركي، الذي خرج من هذا الاختبار بالنصر أظهرت مرة أخرى بوضوح لكل العالم مدى صلابة إرادة وعزم وولاء الشعب التركي للدولة والديمقراطية.

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أرسل أيضاً برقية تهنئة للرئيس أردوغان بمناسبة ذكرى "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".

وقالت وكالة الأنباء القطرية "قنا": "بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الشقيقة، بمناسبة يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية".

من جانبه، جدد رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار إدانته بمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وقال: "مجددا أدين بأشد العبارات محاولة الانقلاب التي نفذتها منظمة غولن في 15 يوليو/تموز 2016، في ذكراها السابعة".

وأضاف: "أدعو بالرحمة لجميع شهدائنا وأعبر عن امتناني لأبطالنا".

وأقيمت فاعليات مختلفة في جميع أنحاء العالم للاحتفال بهذا اليوم.

إذ نُظمت فاعليات في الكاميرون وبلجيكا والأردن وجورجيا وروسيا ولبنان وتركمانستان وأذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وجمهورية شمال قبرص التركية وبيرو والبرازيل والأرجنتين والإكوادور وفنزويلا وكولومبيا، حسب مراسل الأناضول

وأشادت تلك الفعاليات بالشهداء الذين سقوط ليلة الانقلاب وأكدت على أهمية الديمقراطية.

وتحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من عام 2016.

وشهدت تركيا في 15يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.

وخطط زعيم التنظيم فتح الله غولن لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي خلفت 253 قتيلاً وألفين و734 جريحاً.