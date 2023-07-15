سياسة
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بالذكرى الـ7 لملحمة 15 تموز.. ختم القرآن الكريم على أرواح الشهداء بإسطنبول
اختتمت ولاية إسطنبول ودار الإفتاء فيها، فاعلية ختم القرآن الكريم على أرواح شهداء محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها تنظيم "غولن" الإرهابي، إذ شارك 30 حافظاً للمصحف تلوْا جميع أجزاء القرآن الكريم في منطقة "أدرنة قابي" بإسطنبول.
بالذكرى الـ7 لملحمة 15 تموز.. ختم القرآن الكريم على أرواح الشهداء بإسطنبول
إسطنبول.. فاعلية ختم القرآن الكريم على شهداء 15 تموز / صورة: AA
15 يوليو 2023

نظمت ولاية إسطنبول ودار الإفتاء فيها، فاعلية ختم القرآن الكريم على أرواح شهداء محاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها تنظيم "غولن" الإرهابي.

يأتي ذلك بمناسبة الذكرى السابعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي أسفرت عن استشهاد 252 مواطناً في أثناء تصديهم لها.

وأقيمت الفاعلية في مقبرة شهداء 15 يوليو/تموز في منطقة "أدرنة قابي" وتلا 30 حافظاً للمصحف جميع أجزاء القرآن الكريم.

وانتهت الفعالية بقراءة مفتي إسطنبول صافي أرباغوش دعاء ختم القرآن.

وشارك في الفاعلية، والي إسطنبول دواود غُل، ورئيس بلديتها أكرم إمام أوغلو، ومدير أمنها ظفر أقطاش، وذوي الشهداء.

وتُحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من العام 2016.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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