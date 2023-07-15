وعلقت السلطات المحلية بمدينة إسطنبول، العلم التركي على جسر شهداء 15 تموز الذي يربط قارتي أسيا وأوروبا بالمدينة.

يأتي ذلك بمناسبة حلول الذكرى السابعة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي نفذها تنظيم غولن الإرهابي في 15 يوليو/تموز 2016.

وجاء تعليق العلم التركي على الجسر بمبادرة من ولاية إسطنبول بحضور نائبة المحافظ "أوزلام بوزقوت غفراك" ورئيس جمعية 15 تموز "إسماعيل حقي تونج" وبحضور أقارب شهداء وجرحى المحاولة الانقلابية.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب نفّذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم غولن الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.