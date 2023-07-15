شهد البرلمان التركي السبت افتتاح معرض صور بمناسبة ذكرى التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو/تموز 2016.

وفي كلمة خلال افتتاح المعرض، قال رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، إن ليلة 15 تموز 2016 كانت "ليلة مواجهة بين الشر والخير".

وأضاف: "لن ننسى ليلة 15 تموز ولن نجعلها طي النسيان وسنرويها ملحمة لا قصة".

بدوره أكد الرئيس السابق للبرلمان إسماعيل قهرمان، ضرورة عدم نسيان ما حدث في ليلة 15 تموز، وأعرب عن افتخاره بقراره فتح البرلمان في ليلة الانقلاب الفاشل.

وتحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من العام 2016.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.