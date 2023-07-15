أعلنت وزارة الصحة السودانية السبت مقتل 4 مدنيين وإصابة 4 آخرين بمستشفى السلاح الطبي بأم درمان غربي العاصمة الخرطوم، جراء "قصف بطائرات مسيرة تابعة للدعم السريع".

وقالت الوزارة في بيان، نشرته عبر حسابها الرسمي بفيسبوك، إن "قوات الدعم السريع استهدفت مستشفى السلاح الطبي بأم درمان/قسم الطوارئ، ما نتج عنه استشهاد 4 مدنيين أمام القسم وإصابة 4 آخرين إصابات كبيرة تحتاج إلى تدخل عاجل لإجراء عمليات جراحية".

وذكر البيان أن "الاستهداف كان عبر مسيّرات تابعة لمليشيات الدعم السريع اليوم السبت".

وأضاف: "تدين الوزارة هذا الاستهداف للمنشآت الصحية والمستشفيات الذي يتنافى مع الأعراف والقوانين الدولية وصون حرمة المستشفيات والكوادر الطبية".

ومستشفى "السلاح الطبي" غربي العاصمة يتبع للجيش السوداني وبه الرئيس المعزول عمر البشير وبعض عناصر النظام السابق، حسب مسؤولين حكوميين.

"حرب أهلية لا تنتهي"

إلى ذلك، دعا مارتن غريفيث وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إلى مضاعفة الجهود لضمان عدم تحول الصراع في السودان إلى "حرب أهلية لا نهاية لها".

وقال غريفيث، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا): "على مدى ثلاثة أشهر حتى الآن، عانى شعب السودان معاناة لا توصف وسط أعمال عنف تمزق بلادهم".

وأضاف: "مع دخول النزاع شهره الرابع، تزداد خطوط القتال حدة، ما يزيد صعوبة الوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

وأوضح أن "السودان يعتبر الآن أحد أصعب الأماكن في العالم لعمل العاملين في المجال الإنساني. جنباً إلى جنب مع المنظمات المحلية، نبذل قصارى جهدنا لتقديم الإمدادات المنقذة للحياة".

وأكد أنه "لن تنتهي معاناة السودان إلا بعد انتهاء القتال"، مستدركاً: "نحتاج إلى التزامات من أطراف النزاع تسمح لنا بتقديم المساعدة الإنسانية بأمان إلى المحتاجين، أينما كانوا".

ولفت إلى أنه "منذ بدء الصراع، فر أكثر من 3 ملايين شخص في السودان، نصفهم أطفال، من العنف داخل البلاد وخارجها"، موضحاً أن "نصف الأطفال المتبقين في السودان، وعددهم نحو 13.6 مليوناً، بحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية".

ومنذ 6 مايو/أيار الماضي، ترعى السعودية والولايات المتحدة محادثات بين الجيش وقوات الدعم السريع، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة بين الجانبين لالتزام حماية المدنيين.

تلا ذلك إعلان أكثر من هدنة، سجّلت خلالها خروقات جسيمة، ما دفع الرياض وواشنطن إلى تعليق المفاوضات بداية يونيو/حزيران الجاري.

ويتبادل الطرفان السودانيان اتهامات ببدء القتال وارتكاب خروقات خلال سلسلة هدنات لم تفلح في وضع نهاية للاشتباكات المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان الماضي، والتي خلّفت مئات القتلى وآلاف الجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة جديدة من النزوح واللجوء في إحدى أفقر دول العالم.​​​​​​​