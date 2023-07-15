وصف رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ليلة 15 يوليو/تموز 2016 التي جرى فيها التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد، بأنها نصر مجيد للشعب التركي.

وفي حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، قال ألطون: "15 تموز استمدت قواها من التاريخ، هذا نصر مجيد لشعب تصدى في معركة جناق قلعة لهجوم سبع دول بصدورهم وسحق الغدر والاستعمار بقلوب مؤمنة".

ونشر ألطون على حسابه فيديو ليشار غوندوز والد الشهيد رجب غوندوز الذي ارتقى فوق جسر شهداء 15 تموز ليلة في أثناء تصديه للانقلابيين.

وتحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من عام 2016.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.