قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن حكومته لن تسمح بأن تنسى ذكرى التصدي للمحاولة الانقلابية الفاشلة في 15 يوليو 2016، أو تمحى من الذاكرة.

جاء ذلك في فاعلية "أبطال قرن تركيا" السبت، بمناسبة الذكرى السابعة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، والتي نظمتها دائرة الاتصال بالرئاسة التركية وولاية إسطنبول وبلدية أسكودار.

وقال الرئيس التركي: "كما عرفنا خونة تنظيم غولن لن ننسى أيضاً من ساندهم ووقف وراءهم".

وأضاف: "في الذكرى السابعة لمحاولة الانقلاب، أعلن أننا لن نسمح بنسيان 15 تموز حتى بعد 70 عاماً".

وأكد الرئيس أردوغان أن حماية القيم التي ضحى من أجلها الأتراك مهمة الشعب كافة، مترحماً على أرواح الشهداء الأتراك الـ253 الذين ارتقوا في أثناء التصدي للانقلابيين ليلة 15 تموز 2016.

وفي ليلة المحاولة الانقلابية أثبت الشعب التركي حسب أردوغان، أن عزيمته وإصراره حميا استقلاله من جديد.

وتحيي تركيا في 15 تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من عام 2016.

وشهدت تركيا في 15 تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.