افتتح القنصل العام التركي في القدس أحمد رضا ديمير السبت، "حديقة شهداء 15 تموز" في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية وذلك بالذكرى السابعة للمحاولة الانقلابية الفاشلة وانتصار ديمقراطية الشعب التركي، في 15/يوليو/تموز 2016.

وأقام مركز يونس إمرة الثقافي التركي على هامش افتتاح الحديقة، معرض صور "15 تموز" في مناسبة ذكرى محاولة الانقلاب الفاشلة.

ونفذ المشروع بتمويل من وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا"، وبالشراكة مع بلدية مدينة البيرة وسط الضفة الغربية.

وقال القنصل أحمد رضا ديمير في كلمة له، إنه "في يوم 15 يوليو/تموز 2016 عطل الشعب التركي بقيادة رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان محاولة انقلاب وغزو دموي غادر وقديم أسفر عن 253 شهيداً وأكثر من 2000 جريح".

وأضاف: "اليوم نحيي ذكرى الشهداء الأبطال مع الإخوة الذين حاربوا ضد الإمبريالية والاحتلال من الشهداء الفلسطينيين الذين ضحوا بأرواحهم لإنقاذ فلسطين من الاحتلال".

وأردف أن "الشعبين التركي والفلسطيني شقيقان ويقاتلان ضد نفس القوى الإمبريالية، وبالتأكيد سنخرج من هذا النضال بنجاح لأننا على حق وإلى جانب الحق".

وتابع القنصل التركي: "خلال محاولة انقلاب 15 يوليو/تموز كان الشعب الفلسطيني متحداً مع الشعب التركي، وهذه الحديقة التي نفتتحها اليوم، ما هي إلا رمز لهذا الاتحاد والتشابك".

ولفت إلى أن "الانقلاب العسكري الغادر الذي حدث في تركيا نفذه تنظيم فتح الله غولن الإرهابي، ولن نسمح لأحد بأن يحاول تغيير النظام في تركيا".

وقال: "نحن مستمرون في جدالنا مع جماعة فتح الله الإرهابية، وعلى إخواننا أن يكونوا معنا، وفي فلسطين لم يكن لدينا أدنى شك تجاه هذه المسألة لأن الفلسطينيين لن يسمحوا أبداً بتوغل المنظمة الإرهابية في فلسطين، لذلك أشكر إخواننا في فلسطين مرة أخرى، وسوف نستمر في التعاون المستقبلي باستمرار".

بدوره، قال رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل في كلمة له، إن "هذا الحدث المؤلم سابقاً والعظيم لاحقاً، أفضل شعب بإمكانه أن يعرف أهميته هو الشعب الفلسطيني، لأنه هو أكثر شعب يتعرض كل يوم للشهادة والقتل ومحاولة سلب الحريات ومنع أخذ الحقوق العادلة".

وتابع الطويل: "ما حدث في تركيا سابقاً من انتزاع للديمقراطية والحفاظ عليها هو شيء نفتخر به جميعاً، ونتعلم منه أننا في حال تمسكنا بالحريات باستطاعتنا التقدم والمضي قدماً من أجل بناء دولة حديثة".

وأكد وجود "شراكة مع الإخوة الأتراك شعبياً رسمياً، وهي من أفضل الشراكات ونعتز بها، وهي دائما في المقدمة، ونأمل أن تستمر لأن همنا واحد ومصيرنا واحد ولأننا كلنا ننشد الحرية والديمقراطية والوصول إلى دولة مستقلة ومستقرة".

وحول أهمية الحديقة أفاد الطويل: "ساعد الإخوة الأتراك في إنشاء وترميم هذه الحديقة التي تخدم الحي المجاور، وهو حي مكتظ بالأطفال وكبار السن الذين يبحثون عن المتنفس الجميل والآمن بنفس الوقت، لذا شكراً لكم على هذا التبرع السخي، والوقوف إلى جانب إخوانكم في فلسطين بشكل عام وفي مدينة البيرة بشكل خاص".

وتحيي تركيا في 15 يوليو/تموز من كل عام "يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الذي يتزامن مع ذكرى محاولة الانقلاب الفاشل التي شهدتها تركيا في اليوم نفسه من عام 2016.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم "غولن" الإرهابي، قوبلت باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.