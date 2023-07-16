سياسة
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رسالة تركية لأعضاء الكونغرس الأمريكي حول حقيقة غولن الإرهابي
أرسلت اللجنة التوجيهية التركية-الأمريكية (تاسك) رسالة إلى أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين تتضمن حقائق عن تنظيم غولن الإرهابي. وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر تابعة لتنظيم غولن الإرهابي، لكنها باءت بالفشل.
رسالة تركية لأعضاء الكونغرس الأمريكي حول حقيقة غولن الإرهابي
تأتي الرسالة بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي نفذها عناصر غولن في تركيا. / صورة: AA
16 يوليو 2023

أرسلت اللجنة التوجيهية الوطنية التركية-الأمريكية (تاسك) رسالة إلى أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكيين تتضمن حقائق عن تنظيم غولن الإرهابي.

تأتي الرسالة بمناسبة الذكرى السنوية السابعة لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي نفذها عناصر تنظيم غولن الإرهابي في تركيا ليلة 15 يوليو/تموز 2016.

وقال عضو مجلس إدارة اللجنة إسرافيل دمير إنّ هذه الأنشطة تقوم بها اللجنة منذ 7 أعوام، وبدأت تجني ثمارها في الفترة الأخيرة.

وأشار دمير إلى أن السياسيين وقادة الرأي في المجتمع الأمريكي بدؤوا يدركون الوجه الحقيقي لتنظيم غولن الإرهابي، وأصبحوا يثيرون التساؤلات عن عناصره.

وشدّد على أن الهدف من الرسالة إلى أعضاء الكونغرس ومجلس الشيوخ هو الكشف عن حقيقة غولن باعتبار اللجنة تمثل شريحة واسعة في البلاد.

وشهدت تركيا في 15 يوليو/تموز 2016 محاولة انقلاب نفذتها عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم غولن الإرهابي، لكنها باءت بالفشل.

وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن وأفشل مخططهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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