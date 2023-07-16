أتى حريق على أكثر من ألفي هكتار السبت في ساعات قليلة في جزيرة لا بالما الإسبانية في جزر الكناري (جنوب غرب)، ممّا تسبّب في إجلاء 2500 نسمة، حسبما أعلنت السلطات الإقليمية.

وقالت حكومة جزر الكناري في بيان إنّ "الحريق اندلع صباحاً من بلدة بونتاغوردا والمنطقة المتضرّرة تتجاوز ألفي هكتار".

وأضافت الحكومة أنّ الحريق "وصل إلى بلدة تيجارافي، حيث جرى إجلاء السكّان"، في إشارة إلى البلدة التي يصل عدد سكّانها إلى 2500 نسمة. وأشارت إلى "عدم تسجيل أي إصابات".

ويكافح نحو 300 عنصر إطفاء الحرائق بمساعدة عشر طائرات، في انتظار وصول طائرتين مائيّتين إلى لا بالما.

من جهته، قال الصليب الأحمر إنّ الأشخاص الذين جرى إجلاؤهم استُقبلوا في تازاكورت الواقعة على الساحل الغربي للجزيرة.

واندلع هذا الحريق في جزيرة لا بالما بعد ثوران بركان في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول أيضاً في غرب الجزيرة، ولكن أكثر باتجاه الشمال.

في العام 2022، اجتاح نحو 500 حريق أكثر من 300 ألف هكتار في إسبانيا، ما يعدّ رقماً قياسياً في أوروبا، وفقاً لنظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي.

واحترق نحو 66 ألف هكتار منذ بداية العام 2023، الذي يبدو أيضاً عاماً خطيراً لهذا البلد المتضرّر بشدّة من تغيّر المناخ.

ووفقاً لوكالة الأرصاد الجوية الإسبانية، فإن ربيع هذا العام كان الأكثر سخونة على الإطلاق فضلاً عن كونه الربيع الثاني الأكثر جفافاً.