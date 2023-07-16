سياسة
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تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيول وطوكيو لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ
أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان تدريبات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي، الأحد، لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية، وذلك بعد أيام من إجراء بيونغ يانغ تجربة على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.
تدريبات عسكرية مشتركة بين واشنطن وسيول وطوكيو لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ
تهدف التدريبات إلى إتقان رد فعل الحلفاء على إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي بسيناريو يجسّد هدفاً افتراضياً. / صورة: AA
16 يوليو 2023

قالت البحرية في كوريا الجنوبية إن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان أجرت تدريبات بحرية مشتركة للدفاع الصاروخي، الأحد، لمواجهة التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية، وذلك بعد أيام من إجراء بيونغ يانغ تجربة على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.

وأطلقت كوريا الشمالية أحدث صواريخها الباليستية العابرة للقارات هواسونج-18 الذي تصفه بأنه أساس قوتها النووية الضاربة قبالة ساحلها الشرقي يوم الأربعاء، قائلة إنّ السلاح "تحذير عملي قوي" للخصوم.

وأضافت البحرية في كوريا الجنوبية أن التدريبات الثلاثية أُجريت في المياه الدولية بين كوريا الجنوبية واليابان، وشاركت فيها مدمرات مجهزة بأنظمة الرادار إيجيس من الدول الثلاث.

وتعمل واشنطن وحلفاؤها الآسيويون على تحسين نظام تبادل المعلومات في ما يتعلق بصواريخ كوريا الشمالية. وكوريا الجنوبية واليابان مرتبطتان بشكل مستقلّ بأنظمة الرادار الأمريكية ولكن ليستا مرتبطتين بعضهما ببعض.

وقال الجيش إنّ التدريبات تهدف إلى إتقان رد فعل الحلفاء على إطلاق صاروخ باليستي كوري شمالي بسيناريو يجسّد هدفاً افتراضياً.

وندّدت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان بإطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية عابرة للقارات، لكن بيونغ يانغ ترفض تلك الإدانة وتقول إنها تمارس حقها في الدفاع عن النفس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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