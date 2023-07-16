سياسة
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"جرس إنذار".. حوادث اليمين المتطرف تشهد ارتفاعاً في المدارس الألمانية
بلغ عدد حوادث اليمين المتطرف في ألمانيا، مثل إلقاء التحية النازية ورسم الصليب المعقوف على الكتب والتهديدات العنصرية، 100 في المدارس في ولاية براندنبورغ.  فيما قالت وزيرة التعليم الألمانية: "إن الأحداث في المدارس في ولاية براندنبورغ هي جرس إنذار".
"جرس إنذار".. حوادث اليمين المتطرف تشهد ارتفاعاً في المدارس الألمانية
صورة أرشيفية لصليب معقوف، وهو يستخدم رمزاً لأدولف هتلر والحزب النازي. / صورة: AP Archive
16 يوليو 2023

بلغ عدد حوادث اليمين المتطرف في ألمانيا، مثل إلقاء التحية النازية ورسم الصليب المعقوف على الكتب والتهديدات العنصرية، 100 في المدارس في ولاية براندنبورغ.

ووفقاً لتقارير الشرطة الألمانية، فقد لوحظ أنه في العام الدراسي الماضي كانت حوادث اليمين المتطرف في المدارس 60 في براندنبورغ و 30 في تورينغن.

وقالت وزيرة التعليم بيتينا شتارك فاتسينغر في تصريحات لصحفيين: "إن الأحداث في المدارس في ولاية براندنبورغ هي جرس إنذار. الحرية والديمقراطية والتسامح والتعددية قيم أساسية في مجتمعنا، بما في ذلك في المدارس. يجب الدفاع عنها في كل مكان".

بدوره، قال فيليكس كلاين رئيس معاداة السامية في الحكومة الألمانية: "لسوء الحظ، تُستخدم عبارة (أنت يهودي) باعتبارها إهانة شائعة في ساحات المدارس".

جدير بالذكر أن جدلاً قد اندلع في أبريل/نيسان حول أحداث اليمين المتطرف في المدارس في ألمانيا بعدما أفاد مُعلمان بأنهما شاهدا رسومات الصليب المعقوف وطلاباً يلقون التحية النازية في إحدى المدارس بولاية براندنبورغ.

مصدر:TRT عربي
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