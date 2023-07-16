سياسة
2 دقيقة قراءة
صناعة السيارات في تركيا ترتفع بـ13 % خلال النصف الأول من 2023
أظهرت بيانات صادرة عن جمعية مصنّعي السيارات في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً في إنتاج القطاع بنسبة 13% خلال النصف الأول من العام الجاري.
صناعة السيارات في تركيا ترتفع بـ13 % خلال النصف الأول من 2023
صناعة السيارات في تركيا ترتفع بـ13% خلال النصف الأول من 2023. / صورة: AA
16 يوليو 2023

ارتفع إجمالي إنتاج قطاع السيارات في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت جمعية مصنّعي السيارات في بيان إنّ القطاع أنتج خلال الأشهُر الستة الأُولى من العام الجاري 462 ألفاً و401 سيارة.

وأضاف البيان أن القطاع أنتج خلال الفترة المذكورة 302 ألف و881 جراراً إلى جانب السيارات.

وذكر البيان أن صادرات قطاع إنتاج السيارات زادت بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع النصف الأول من 2022.

وأوضح البيان أن عائدات القطاع بلغت 17.7 مليار دولار.

وفي وقت سابق قالت جمعية مورّدي السيارات وموزعيها إنّ عدد السيارات التي بيعت في النصف الأول من العام الجاري بلغ 429 ألفاً و870 سيارة.

كما بلغت عائدات تركيا من صادرات السيارات 5 مليارات و451 مليوناً و993 ألف دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وفق بيانات صادرة عن اتحاد أولوداغ لمصدّري السيارات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us