ارتفع إجمالي إنتاج قطاع السيارات في تركيا خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بنسبة 13% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت جمعية مصنّعي السيارات في بيان إنّ القطاع أنتج خلال الأشهُر الستة الأُولى من العام الجاري 462 ألفاً و401 سيارة.

وأضاف البيان أن القطاع أنتج خلال الفترة المذكورة 302 ألف و881 جراراً إلى جانب السيارات.

وذكر البيان أن صادرات قطاع إنتاج السيارات زادت بنسبة 15% خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة مع النصف الأول من 2022.

وأوضح البيان أن عائدات القطاع بلغت 17.7 مليار دولار.

وفي وقت سابق قالت جمعية مورّدي السيارات وموزعيها إنّ عدد السيارات التي بيعت في النصف الأول من العام الجاري بلغ 429 ألفاً و870 سيارة.

كما بلغت عائدات تركيا من صادرات السيارات 5 مليارات و451 مليوناً و993 ألف دولار خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، وفق بيانات صادرة عن اتحاد أولوداغ لمصدّري السيارات.