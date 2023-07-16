سياسة
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موسكو تهدد باستخدام القنابل العنقودية.. وبوتين: هجوم كييف المضاد ليس ناجحاً
قال الرئيس الروسي إنّ القوات الأوكرانية لم تحقق نجاحاً في مواجهة الدفاعات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها خلال الهجوم المضاد الذي أطلقته. وهدد بوتين باستخدام القنابل العنقودية إذا استخدمت كييف هذا السلاح ضد قواته.
موسكو تهدد باستخدام القنابل العنقودية.. وبوتين: هجوم كييف المضاد ليس ناجحاً
بوتين يهدد باستخدام القنابل العنقودية في أوكرانيا. / صورة: AFP
16 يوليو 2023

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني الذي بدأ في يونيو/حزيران لم يحرز نجاحاً في مواجهة الدفاعات الروسية في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال بوتين في مقابلة مع قناة روسيا 1 التليفزيونية بُثت الأحد إنّ "كل محاولات العدوّ اختراق دفاعنا (...) لم تنجح طوال مدة الهجوم. العدوّ لم يحقق نجاحاً".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي قد حذَّر الأوكرانيين من أن روسيا تلقي بكل ثقلها في حملة لمنع قوات كييف من مواصلة هجومها المضاد، في الوقت الذي أفاد فيه جنرال كبير بإحراز تقدم جديد على الجبهة الجنوبية.

وتشنّ أوكرانيا هجوماً مضاداً لاستعادة مساحات من الأراضي في شرق وجنوب أوكرانيا سيطرت عليها القوات الروسية في هجومها العسكري الذي بدأ في فبراير/شباط 2022.

وعلى الصعيد ذاته، أكد الرئيس الروسي أن بلاده لديها "مخزون كافٍ" من القنابل العنقودية، وأن موسكو تحتفظ بحق استخدامها إذا جرى استخدام ذخيرة مماثلة ضد القوات الروسية في أوكرانيا.

وقال بوتين: "بالطبع إذا جرى استخدامها ضدنا فنحن نحتفظ بحق اتخاذ إجراء مضاد".

تلقَّت أوكرانيا قنابل عنقودية من الولايات المتحدة، وهي ذخائر ممنوعة في أكثر من مئة دولة. وتعهَّدَت كييف بأنها لن تستخدمها إلا لتفكيك تجمعات لقوات العدوّ.

واستنكرت موسكو هذه الخطوة، وقال الرئيس الروسي آنذاك إن إرسال أسلحة جديدة إلى أوكرانيا لن يغيّر شيئاً في ساحة المعركة.

وحذَّر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو من أن بلاده قد تلجأ إلى نشر أسلحة مماثلة إذا استخدمتها أوكرانيا.

كما قال الكرملين إنه سيتخذ "إجراءات مضادة" إذا استخدمت أوكرانيا هذا السلاح ضد القوات الروسية.

وتبادل الطرفان الاتهامات باستخدام القنابل العنقودية في الصراع الذي بدأ مع الهجوم الروسي في فبراير/شباط 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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