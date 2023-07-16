سياسة
2 دقيقة قراءة
قتيلان و9 مصابين إثر انهيار عقار في البحيرة شمالي مصر
لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 9، في انهيار عقار مكون من 8 طوابق في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، شماليّ مصر، وفق وكالة الأنباء المصرية، التي لم تتطرق إلى سبب الانهيار.
قتيلان و9 مصابين إثر انهيار عقار في البحيرة شمالي مصر
مصرع شخصين وإصابة 9 إثر انهيار عقار في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمالي مصر / صورة: وسائل إعلام مصرية / وسائل التواصل
16 يوليو 2023

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 9 آخرون، الأحد، إثر انهيار عقار مكون من 8 طوابق في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمالي مصر.

جاء ذلك، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ.ش.أ)، بعد 10 أيام من انهيار عقار في الإسكندرية (شمال) كان الثاني من نوعه في المحافظة خلال 10 أيام أيضاً.

وذكرت الوكالة: "لقي شخصان مصرعهما ، فيما أُصيب 9 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمركز رشيد بمحافظة البحيرة".

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن البحث لا يزال جارياً عن مفقودين تحت الأنقاض. لكنها لم تذكر سبب الانهيار.

وقالت صحف ومواقع مصرية إن قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الحادث، وفُرض كردون أمني حول العقار المنهار.

ومن بين المصابين 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عاماً، وفتاة في الـ18 من عمرها.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي و6 يوليو/تموز الجاري، انهار عقاران في الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وفتحت السلطات المختصة تحقيقاً في الحادثين.

​​​​​​​ويرتبط أغلب انهيارات العقارات في مصر عادةً بعدم الالتزام بقوانين البناء أو بالتصدع وعدم إخلاء العقار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us