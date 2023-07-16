لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 9 آخرون، الأحد، إثر انهيار عقار مكون من 8 طوابق في مدينة رشيد بمحافظة البحيرة شمالي مصر.

جاء ذلك، وفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ.ش.أ)، بعد 10 أيام من انهيار عقار في الإسكندرية (شمال) كان الثاني من نوعه في المحافظة خلال 10 أيام أيضاً.

وذكرت الوكالة: "لقي شخصان مصرعهما ، فيما أُصيب 9 آخرون بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمركز رشيد بمحافظة البحيرة".

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن البحث لا يزال جارياً عن مفقودين تحت الأنقاض. لكنها لم تذكر سبب الانهيار.

وقالت صحف ومواقع مصرية إن قوات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف توجهت إلى موقع الحادث، وفُرض كردون أمني حول العقار المنهار.

ومن بين المصابين 4 أطفال تتراوح أعمارهم بين 5 و16 عاماً، وفتاة في الـ18 من عمرها.

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي و6 يوليو/تموز الجاري، انهار عقاران في الإسكندرية، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين، وفتحت السلطات المختصة تحقيقاً في الحادثين.

​​​​​​​ويرتبط أغلب انهيارات العقارات في مصر عادةً بعدم الالتزام بقوانين البناء أو بالتصدع وعدم إخلاء العقار.