أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، أن إمداد الولايات المتحدة أوكرانيا بالذخائر العنقودية "جريمة".

وقال بوتين، في مقابلة مع قناة "روسيا 1" التليفزيونية: "وصفت الإدارة الأمريكية استخدام هذه الذخائر بنفسها على لسان موظفيها مؤخراً بأنه جريمة، وأعتقد أن هذه هي الطريقة التي يجب التعامل فيها فيما يخص هذه القضية".

وشدد الرئيس الروسي على أن بلاده تحتفظ بحقها في "الرد بالمثل" في حالة استخدام الذخائر العنقودية ضدها، لافتاً إلى أن موسكو لديها "مخزون كافٍ من أنواع متعددة من الذخائر العنقودية".

وتابع قائلاً: "حتى الآن، لم نستخدم الذخائر العنقودية، ولم تكن لدينا حاجة إلى ذلك، رغم النقص المعروف لدينا في فترة زمنية معينة".

ورجح بوتين أن الولايات المتحدة تزوّد أوكرانيا بالذخائر العنقودية بسبب النقص العام في الذخيرة لدى الأخيرة.

ميدانياً، قالت مسؤولة دفاعية أوكرانية كبيرة، الأحد، إن القتال في شرق البلاد "احتدم إلى حد ما"، إذ نشبت اشتباكات بين القوات الأوكرانية والروسية في 3 مناطق على الأقل على الجبهة الشرقية.

وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني، على "تليغرام"، إن القوات الروسية تهاجم في اتجاه كوبيانسك في منطقة خاركوف على مدى يومين متتاليين.

وكتبت ماليار: "نحن في موقف دفاعي... هناك معارك شرسة ومواقع الجانبين تتغير بشكل مستمر عدة مرات في اليوم".

وذكرت ماليار أيضاً أن الجانبين يشتبكان حول مدينة باخموت المدمَّرة لكنّ القوات الأوكرانية "تتقدم تدريجياً" من ناحية الجنوب.

وأضافت أن قوات كييف تصدّ أيضاً الهجمات الروسية بالقرب من أفدييفكا ومارينكا.

وشنَّت كييف الشهر الماضي هجوماً مضاداً طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا وحققت مكاسب تدريجية في أجزاء من الشرق والجنوب.