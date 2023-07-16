أُصيب عشرات الفلسطينيين، الأحد، خلال اقتحام قوة من جيش الاحتلال مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما أعلن الجيش اعتقال مشتبه به في إطلاق نار استهدف مستوطنين شرقيّ المدينة في وقت سابق من اليوم.

ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، وصل 5 مصابين إلى مستشفى "بيت جالا" الحكومي "جراء عدوان الاحتلال على بيت لحم".

وأوضحت أن "3 من الإصابات طفيفة إلى متوسطة بالرصاص الحي في الرأس واليد والساعد، وإصابة طفيفة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الساق، وإصابة طفيفة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع".

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي) بأن طواقمه في بيت لحم تعاملت مع "37 إصابة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في أثناء اقتحامها مدينة بيت لحم: 35 حالة اختناق بالغاز عولجت ميدانياً، و2 بالرصاص المطاطي نُقلتا إلى المستشفى".

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام (الشاباك)، إنه اعتقل مشتبهاً به في تنفيذ عملية إطلاق نار استهدفت مستوطنين شرقي بيت لحم في وقت سابق (الأحد).

وأضاف أنه "بعد معلومات استخبارية دقيقة لجهاز الأمن العام والجيش، ألقت قوات الجيش وشرطة حرس الحدود القبض على المشتبه به الذي فتح النار عند حاجز تقوع، مما أدى إلى إصابة 3 مدنيين"، وفق البيان.

كما اعتقل جيش الاحتلال، حسب البيان، "اثنين آخرين مشتبهاً بهما وصادر السيارة المستخدمة في العملية وداخلها بندقية من طراز M-16".

وقال شهود عيان لوكالة "الأناضول" إن مركبات عسكرية إسرائيلية اقتحمت بيت لحم وحاصرت مسجد الرباط في شارع القدس-الخليل، بالقرب من مقر المقاطعة، وهو مجمع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، واعتقلت 3 فلسطينيين خلال محاصرتها المسجد.

ووقعت عملية إطلاق النار في شارع رئيسي شرقي المدينة يربط جنوبيّ الضفة بوسطها، حسب شهود عيان أفادوا بأن الجيش أغلق بعد العملية جميع مداخل بيت لحم وعدداً من القرى القريبة منها.

وتشهد الضفة الغربية حالة توتر شديد أسفرت عن استشهاد 146 فلسطينياً على يد الاحتلال الإسرائيلي وجرح نحو 6 آلاف، بالإضافة إلى مقتل 21 إسرائيلياً وجرح 86 في عمليات فلسطينية، منذ بداية العام حتى 3 يوليو/ تموز الجاري، وفق الأمم المتحدة.