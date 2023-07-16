لقي ما لا يقل عن 37 شخصاً مصرعهم في كوريا الجنوبية بعد أمطار غزيرة أدت إلى فيضانات وانزلاقات للتربة، حسب حصيلة جديدة أعلنتها السلطات (الأحد)، فيما يواصل عمال الإنقاذ جهودهم للوصول إلى أشخاص محاصَرين في نفق غمرته المياه.

وشهدت كوريا الجنوبية في موسم الأمطار الصيفي، هطول أمطار غزيرة في الأيام الأربعة الأخيرة أدت إلى سيول وحوادث انزلاق للتربة على مساحات واسعة وكذلك فيضان سد كبير.

وذكرت وزارة الداخلية الكورية الجنوبية أن 37 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وفُقد 9 آخرون، معظمهم في انزلاقات للتربة أو جرفتهم السيول أو سقطوا في خزان فاضت مياهه.

ويحاول المسعفون الوصول إلى أكثر من 10 سيارات محاصَرة في نفق تحت الأرض بطول 430 متراً في تشونغجو في مقاطعة تشونغتشونغ الشمالية، حسب وزارة الداخلية.

واجتاحت سيول النفق بسرعة كبيرة جداً مما منع الناس من الفرار، حسب وكالة "يونهاب" للأنباء.

وجرى إنقاذ خمسة أشخاص من حافلة في النفق، السبت، وانتشال 9 جثث من الموقع حتى الآن، فيما يعمل غواصون في الموقع للوصول إلى مزيد من الناس، حسب "الداخلية".

وأظهرت لقطات بثها التليفزيون المحلي سيلاً من المياه فاض من نهر قريب واندفع باتجاه النفق ورجال إنقاذ يستخدمون قوارب للوصول إلى الضحايا بداخله.

خطر "جسيم"

عقد الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، الذي يُجري حالياً رحلة في الخارج، اجتماعاً طارئاً مع مساعديه لمناقشة تحرك الحكومة في مواجهة الأحوال الجوية السيئة والفيضانات، كما أعلن مكتبه.

قبل ذلك، أمر رئيس الوزراء هان دوك-سو بتعبئة جميع الموارد المتاحة للحد قدر الإمكان من عدد الضحايا.

وقالت وزارة الداخلية إن بعض المفقودين جرفتهم مياه نهر فاض في مقاطعة كيونغ سانغ الشمالية.

وتوقعت إدارة الأرصاد الجوية استمرار هطول الأمطار حتى الأربعاء، وحذرت من أن الأحوال الجوية تشكّل خطراً "جسيماً". وحثت السكان على "الامتناع عن الخروج من المنزل".