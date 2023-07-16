سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يُجري جولة خارجية تشمل 4 دول
يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء جولة خارجية يزور خلالها السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية شمال قبرص التركية، وذلك في الفترة بين 17 و20 يوليو/تموز الجاري، حيث سيستعرض مع مسؤولي تلك الدول العلاقات الثنائية.
أردوغان يُجري جولة خارجية تشمل 4 دول
الرئيس أردوغان يُجري جولة في دول خليجية وجمهورية شمال قبرص التركية / صورة: AA
16 يوليو 2023

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إجراء زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر وجمهورية شمال قبرص التركية، في الفترة بين 17 و20 يوليو/تموز الجاري.

ووفق بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، الأحد، سيجري خلال اللقاءات التي ستُعقد في السعودية وقطر والإمارات استعراض العلاقات الثنائية بجميع أبعادها.

كما ستُناقَش الأعمال المزمع إجراؤها لتعزيز التعاون القائم في القطاعات المختلفة، لا سيما المشاريع الاقتصادية والاستثمارية.

ومن المقرر أيضاً تبادل الأفكار حول القضايا الدولية والإقليمية.

وعقب لقاءاته في الدول الثلاث سيزور أردوغان في 20 يوليو جمهورية شمال قبرص التركية بمناسبة "عيد السلام والحرية"، وسيشارك هناك في حفل رسمي سيقام بهذه المناسبة.

وسيتبادل الرئيس التركي مع نظيره أرسين تتار، وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والتطورات الأخيرة المتعلقة بالقضية القبرصية.

كما سيفتتح مبنى الركاب والمدرج الجديدين في مطار أرجان.

وتحتفل جمهورية شمال قبرص التركية، في 20 يوليو من كل عام بذكرى "عيد السلام والحرية"، حيث تنظَّم فعاليات رسمية وشعبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us