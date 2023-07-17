كشف جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، عن أهمية زيارة الرئيس أردوغان المرتقبة لدول خليجية، مبيناً أن بلاده ستحقّق خلالها مكاسب استثمارية.

جاء ذلك في حديث لقناة تليفزيونية تركية الأحد، قُبيل جولة سيُجرِيها الرئيس أردوغان للسعودية والإمارات وقطر بين 17 و20 يوليو/تموز الجاري.

وأكّد يلماز وجود فرص تعاون بين تركيا ودول الخليج في عديد من المجالات، بدءاً من الطاقة والصناعات الدفاعية وصولاً إلى السياحة ومشاريع البنى التحتية، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس التركي للخليج ستتمخض عن مجموعة من النتائج الملموسة.

وتابع: "سنجني ثمارها خلال الفترة المقبلة، يمكنني القول بأريحية إنه سيكون مزيد من تدفق رأس المال إلى تركيا، قسم من سيتحقّق فورياً وقسم آخر سيكون خلال مدة معينة لكن يمكنني القول إن تدفق رأس المال سيكون كبيراً".

وشدّد يلماز على أن المحادثات بين تركيا ودول الخليج لا تدور حول الأموال الساخنة، بل تستهدف تأمين رؤوس أموال أو تمويل طويل الأجل يشبه رؤوس الأموال.

ولفت إلى أن التعاون سيعود بالنفع على كلا الجانبين، خصوصاً في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة.

وأردف: "ستتوافر فرص عمل، وصادرات، وسوف ينمو اقتصاد تركيا، وبالطبع أعتقد أن كل من أفراد شعبنا سيحصل على نصيبه من ذلك".