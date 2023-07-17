سياسة
2 دقيقة قراءة
يلماز: زيارة أردوغان للخليج تحقق مكاسب استثمارية مهمة في عدة قطاعات
قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي، إن بلاده ستحقق مكاسب استثمارية مهمة خلال زيارة الرئيس المرتقبة لدول خليجية، مؤكداً أن التعاون سيعود بالنفع على كلا الجانبين خصوصاً في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة.
يلماز: زيارة أردوغان للخليج تحقق مكاسب استثمارية مهمة في عدة قطاعات
جودت يلماز نائب الرئيس التركي / صورة: AA
17 يوليو 2023

كشف جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، عن أهمية زيارة الرئيس أردوغان المرتقبة لدول خليجية، مبيناً أن بلاده ستحقّق خلالها مكاسب استثمارية.

جاء ذلك في حديث لقناة تليفزيونية تركية الأحد، قُبيل جولة سيُجرِيها الرئيس أردوغان للسعودية والإمارات وقطر بين 17 و20 يوليو/تموز الجاري.

وأكّد يلماز وجود فرص تعاون بين تركيا ودول الخليج في عديد من المجالات، بدءاً من الطاقة والصناعات الدفاعية وصولاً إلى السياحة ومشاريع البنى التحتية، مشيراً إلى أن زيارة الرئيس التركي للخليج ستتمخض عن مجموعة من النتائج الملموسة.

وتابع: "سنجني ثمارها خلال الفترة المقبلة، يمكنني القول بأريحية إنه سيكون مزيد من تدفق رأس المال إلى تركيا، قسم من سيتحقّق فورياً وقسم آخر سيكون خلال مدة معينة لكن يمكنني القول إن تدفق رأس المال سيكون كبيراً".

وشدّد يلماز على أن المحادثات بين تركيا ودول الخليج لا تدور حول الأموال الساخنة، بل تستهدف تأمين رؤوس أموال أو تمويل طويل الأجل يشبه رؤوس الأموال.

ولفت إلى أن التعاون سيعود بالنفع على كلا الجانبين، خصوصاً في مجال الاستثمارات الدولية المباشرة.

وأردف: "ستتوافر فرص عمل، وصادرات، وسوف ينمو اقتصاد تركيا، وبالطبع أعتقد أن كل من أفراد شعبنا سيحصل على نصيبه من ذلك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us