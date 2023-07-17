17 يوليو 2023
فاز المنتخب التركي للسيدات ببطولة دوري الأمم للكرة الطائرة "FIVB" المقامة في الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخه.
وحصل المنتخب التركي للسيدات على الكأس بعد الفوز على المنتخب الصيني 3/1.
وأُقيمت المباراة النهائية بين تركيا والصين في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية.
وفاز المنتخب البولندي بالميدالية البرونزية محقّقاً أول ميدالية بتاريخه في البطولة، بعد فوزه على منتخب الولايات المتحدة 3/2.
وينظّم بطولة العالم للكرة الطائرة للسيدات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وتجمع أفضل المنتخبات في اللعبة.