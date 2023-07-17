سياسة
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لأول مرة في تاريخه.. منتخب سيدات تركيا يفوز ببطولة دوري الأمم للكرة الطائرة
فاز المنتخب التركي للسيدات ببطولة دوري الأمم للكرة الطائرة "FIVB" المقامة في الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخه. وأُقيمت المباراة النهائية بين تركيا والصين في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية.
لأول مرة في تاريخه.. منتخب سيدات تركيا يفوز ببطولة دوري الأمم للكرة الطائرة
لأول مرة في تاريخه.. منتخب سيدات تركيا يفوز ببطولة العالم في الكرة الطائرة. / صورة: AA
17 يوليو 2023

فاز المنتخب التركي للسيدات ببطولة دوري الأمم للكرة الطائرة "FIVB" المقامة في الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخه.

وحصل المنتخب التركي للسيدات على الكأس بعد الفوز على المنتخب الصيني 3/1.

وأُقيمت المباراة النهائية بين تركيا والصين في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية.

وفاز المنتخب البولندي بالميدالية البرونزية محقّقاً أول ميدالية بتاريخه في البطولة، بعد فوزه على منتخب الولايات المتحدة 3/2.

وينظّم بطولة العالم للكرة الطائرة للسيدات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وتجمع أفضل المنتخبات في اللعبة.

مصدر:TRT عربي
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