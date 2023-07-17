فاز المنتخب التركي للسيدات ببطولة دوري الأمم للكرة الطائرة "FIVB" المقامة في الولايات المتحدة، لأول مرة في تاريخه.

وحصل المنتخب التركي للسيدات على الكأس بعد الفوز على المنتخب الصيني 3/1.

وأُقيمت المباراة النهائية بين تركيا والصين في مدينة أرلينغتون بولاية تكساس الأمريكية.

وفاز المنتخب البولندي بالميدالية البرونزية محقّقاً أول ميدالية بتاريخه في البطولة، بعد فوزه على منتخب الولايات المتحدة 3/2.

وينظّم بطولة العالم للكرة الطائرة للسيدات الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، وتجمع أفضل المنتخبات في اللعبة.