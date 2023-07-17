قال مسؤولان محليان إنّ رجلاً لقي حتفه وأصيب عدة أشخاص أمس الأحد في قصف روسيّ على أحد أحياء خاركيف، أكبر مدينة في شرق أوكرانيا.

وذكر حاكم خاركيف أوليه سينهوبوف على تليغرام أن مواطناً من مواليد عام 1999 قُتل في الهجوم على الجزء الجنوبي من خاركيف.

وكان سينهوبوف ذكر في منشور سابق أن حريقاً اندلع بسبب القصف، مضيفاً أن المسعفين نقلوا ثلاثة رجال مصابين بشظايا إلى مستشفى وعالجوا آخر في الموقع.

وقال رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف إنّ سبعة أشخاص أُصيبوا في القصف الذي استهدف حي أوسنوفيانسكي بالمدينة.

واستعادت أوكرانيا السيطرة على جزء كبير من منطقة خاركيف في سبتمبر/أيلول، فيما تسيطر القوات الروسية حالياً على شريط صغير من الأرض هناك.

حالة طوارئ

على صعيد آخر، قال سيرغي أكسيونوف الذي عينته روسيا حاكماً لشبه جزيرة القرم، على تطبيق تليغرام في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، إنّ حركة المرور توقفت على جسر القرم الذي شيدته روسيا ويربط القرم بمقاطعة كراسنودار الروسية، وذلك بسبب حالة "طوارئ".

وأوضح أكسيونوف أن الحالة الطوارئ تتعلق بإحدى دعامات الجسر من الجانب الواقع في مقاطعة كراسنودار.

وذكرت وكالة أنباء "آر بي سي-أوكرانيا" أنه سُمع دويّ انفجارات على الجسر.

وأعلنت قناة تابعة لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على تطبيق تليغرام عن وقوع ضربتين على الجسر عند الساعة 03:04 صباحاً (00:04 ت.غ) والساعة 03:20 صباحاً.

وضمَّت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، لكن المجتمع الدولي يعترف بها على أنها جزء من أوكرانيا.