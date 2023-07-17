لقي 5 مدنيين مصرعهم الأحد وأصيب 17 آخرون في منطقة أمبدة بمدينة أم درمان غربي العاصمة السودانية الخرطوم، إثر سقوط قذائف على المنطقة.

وأفاد نشطاء في "لجان أمبدة" في بيان على صفحتها بفيسبوك، بـ"استشهاد 5 أشخاص وإصابة 17 آخرين بإصابات جسيمة، إثر سقوط مقذوفات في أمبدة السبيل الحارة التاسعة".

من ناحية أخرى قال نشطاء في "غرفة طوارئ أمبدة" (وحدة تطوعية تقدم خدمات طبية في الأحياء إثر توقف المستشفيات في الخرطوم عن العمل) إن "المقذوف الناري الذي سقط في حي أمبدة السبيل الحارة التاسعة أصاب أكثر من 22 مواطناً، ارتقى 5 منهم إلى الرفيق الأعلى".

وأشار النشطاء في بيان نُشر على صفحة غرفة الطوارئ بفيسبوك، إلى أن "العدد قابل للزيادة بسبب أنباء عن حالات وفاة أخرى تجري عملية انتشال جثثهم من تحت الأنقاض".

والأحد أفاق سكان العاصمة السودانية على دوي قصف جوي اعتادوه منذ ثلاثة أشهر فيما تتواصل المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع التي نفت اتهامها بقتل مدنيين في إقليم دارفور، عازية هذا الأمر الى صراعات قبلية.

ومنذ اندلاعها في 15 نيسان/أبريل الفائت، أسفرت الاشتباكات بين قائد الجيش عبد الفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي"، عن مقتل ثلاثة آلاف شخص على الأقل وتشريد أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

وتتركّز المعارك في العاصمة وضواحيها وإقليم دارفور بغرب البلاد، حيث يعيش ربع سكان السودان البالغ عددهم 48 مليوناً.

وفي دارفور دُمرت قرى وأحياء بكاملها، فيما دُفن مدنيون في مقابر جماعية واغتيل قادة محليون بسبب انتمائهم العرقي، على يد قوات الدعم السريع والمليشيات العربية المتحالفة معها.

الدعم السريع تنفي إعدام مدنيين

والأحد رحّبت قوات الدعم السريع في بيان منفصل بانضمام بعض مجندي شرطة الاحتياطي المركزي اليها بمدينة الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور، مشيرة إلى أن عدد المنضوين في صفوفها بلغ "270 من الضباط وضباط الصف والجنود".

وكانت قوات الدعم نفت في بيان السبت اتهام منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية لها "بإعدام 28 فرداً على الأقل من إثنية المساليت وقتل وجرح عشرات المدنيين"، وهي إحدى أبرز المجموعات العرقية غير العربية في غرب دارفور.

وعزت ما جرى إلى "صراع قبلي بحت هو قديم متجدد ولم تكن قوات الدعم السريع طرفاً فيه".

استئناف المفاوضات

والسبت عاد ممثلون للجيش السوداني إلى مدينة جدة السعودية لاستئناف المفاوضات مع قوات الدعم السريع فيما دخلت الحرب بين الطرفين شهرها الرابع.

ولم تعلّق قوات الدعم السريع على استئناف مفاوضات جدة التي أعلن راعياها السعودي والأمريكي الشهر الماضي "تعليقها" إلى أجل غير مسمّى.

وكان طرفا النزاع أبرما هدنات عدّة، غالباً بوساطة الولايات المتحدة والسعودية، شهدت خروقاً كثيرة. كما يحاول كل من الاتحاد الافريقي ومنظمة إيغاد للتنمية بشرق إفريقيا، التوسط لحلّ الأزمة في السودان.