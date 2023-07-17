سياسة
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الضفة الغربية.. مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال
هاجم مستوطنون إسرائيليون عدداً من مركبات الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية، بحماية من جيش الاحتلال، حاملين لافتات وشعارات عنصرية.
الضفة الغربية.. مستوطنون يهاجمون مركبات الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال
مستوطنون إسرائيليون يحرقون سيارات فلسطينيين./ صورة أرشيفية: AA
17 يوليو 2023

اعتدى مستوطنون إسرائيليون، الأحد، على عدد من مركبات الفلسطينيين في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة.

وكشف شهود عيان أن مستوطنين تجمّعوا قرب حاجز بيت أيل بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهاجموا عدداً من مركبات الفلسطينيين، ما أسفر عن تحطم زجاج عدد منها.

وأكد الشهود أن أهالي قرية بيتين تجمّعوا عند مدخل القرية للتصدي لهجوم المستوطنين على منازل القرية، إلا أن جيش الاحتلال فرَّقهم بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ما أسفر عن إصابات بالاختناق، عولجت ميدانياً.

من ناحية أخرى، قالت الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) إنّ "مستوطنين هاجموا مركبات فلسطينيين عند مدخل قرية حارس غربي سلفيت، شمال الضفة الغربية".

وأشارت الوكالة إلى أن "الجيش الإسرائيلي اقتحم قرية حارس، وأطلق قنابل الغاز والصوت تجاه الفلسطينيين الذين تصدَّوا للمستوطنين، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق".

وأكدت أن "عشرات المستوطنين تجمَّعوا على شارع قلقيلية-نابلس الرئيسي، شمال الضفة بحماية جنود إسرائيليين، ما أدى إلى عرقلة حركة الفلسطينيين" في المنطقة.

وأوضحت الوكالة الفلسطينية أن "المستوطنين حملوا لافتات وشعارات عنصرية ضد الفلسطينيين".

وطبقاً لبيانات الأمم المتحدة، نفَّذ مستوطنون إسرائيليون 525 اعتداءً بالضفة منذ مطلع عام 2023 حتى 4 يوليو/تموز الجاري، أسفر 137 اعتداءً منها عن إصابات فلسطينيين، فيما أسفر 388 اعتداءً عن أضرار في ممتلكاتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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