سياسة
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بعد تسلمه "بيرقدار TB2".. رئيس وزراء كوسوفو: بلادنا باتت أكثر أمناً
أعلن رئيس وزراء جمهورية كوسوفو ألبين كورتي، وصول مسيرات "بيرقدار TB2" التركية إلى بلاده، مؤكداً أن "كوسوفو أصبحت الآن أكثر أمناً".
بعد تسلمه "بيرقدار TB2".. رئيس وزراء كوسوفو: بلادنا باتت أكثر أمناً
رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي يعلن وصول مسيرات "بيرقدار تي بي 2" التركية إلى بلاده / صورة: AA
17 يوليو 2023

أكد رئيس وزراء جمهورية كوسوفو ألبين كورتي الأحد، وصول مسيرات "بيرقدار TB2" التركية إلى بلاده.

وكان ألبين كورتي نشر على حسابه في فيس بوك صور المسيرات التي وصلت إلى كوسوفو قائلاً: "كوسوفو باتت أكثر أمناً".

وأضاف: "أضفنا مسيرات بيرقدار TB2 التي اشتريناها من تركيا، إلى ترسانة جيشنا خلال فترة إدارتنا التي استمرت عامين".

وأوضح: "زدنا عدد الجنود بأكثر من 80%، وميزانية الجيش بأكثر من 100%. كوسوفو الآن أكثر أمناً".

وأشار رئيس وزراء كوسوفو إلى أن الفريق المتخصص بإدارة المسيرات، أكمل تدريباته على استخدام "بيرقدار TB2".

ومسيّرات "بيرقدار TB2" بنوعيها الاستطلاعي والمسلح، من إنتاج شركة "بايكار" التركية، وهي شركة رائدة في مجال الدفاع والطيران منذ 1984.

ويبلغ طول المسيرة 6,5 متر، ووزنها يعادل نصف نظيرتها الأمريكية "ريبر"، وهي قادرة على حمل أربع ذخائر موجَّهة بالليزر.

ويستخدم هذه المسيرات الجيش وحرس الحدود والأمن والاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان وقطر وأوكرانيا وبولندا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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